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"Вызвал полицию". Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев - РИА Новости, 27.07.2023
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15:49 27.07.2023 (обновлено: 15:54 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/bezhentsy-1886642612.html
"Вызвал полицию". Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
"Вызвал полицию". Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев - РИА Новости, 27.07.2023
"Вызвал полицию". Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Супружеская пара с Украины скрывала свое хорошее материальное состояние, чтобы бесплатно жить в Швейцарии, пишет Blick. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:49
2023-07-27T15:54
в мире
швейцария
украина
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Супружеская пара с Украины скрывала свое хорошее материальное состояние, чтобы бесплатно жить в Швейцарии, пишет Blick."Я никогда не думал, что с нами может случиться что-то подобное", — сказал житель Швейцарии, предоставивший семье квартиру.Изначально пара с Украины забронировала в Цюрихе четырехкомнатную квартиру, чтобы провести недельный отпуск, отмечает издание. Но потом семья решила остаться за границей, не желая возвращаться в беспокойный Киев. Они стали беженцами и жили бесплатно, поясняет автор.У семьи, принявшей беженцев, возникли подозрения по поводу того, что те не стеснены в средствах, после того как они начали посещать роскошные курорты в Австрии и покупать дорогие вещи, вроде сумки Louis Vuitton за три тысячи франков или серег Tiffany стоимостью еще тысячу."Выяснилось, что Иван (беженец. — Прим. ред.) — состоятельный человек. У него есть вилла и квартира в Киеве. Его кейтеринговая компания поставляет изысканные блюда. Жена Ивана Наташа, бывшая модель, имеет собственный бренд одежды", — рассказал швейцарец.При этом, по словам мужчины, в начале апреля пара внезапно исчезла, но в июне вновь появилась, требуя ключи от квартиры. Они кричали, угрожали и ушли только, когда когда швейцарец вызвал полицию.Сама квартира оказалась в ужасном состоянии: туалеты сломаны, ковры прожжены, везде грязь, добавил он. Общий ущерб оценивается в 16 тысяч франков.Против украинской пары возбудили уголовное дело. Они должны заплатить 57 тысяч франков.
https://ria.ru/20230717/bezhentsy-1884686110.html
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в мире, швейцария, украина
В мире, Швейцария, Украина
"Вызвал полицию". Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев

Blick: обеспеченные украинские беженцы скрыли доход, чтобы бесплатно жить в Швейцарии

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Супружеская пара с Украины скрывала свое хорошее материальное состояние, чтобы бесплатно жить в Швейцарии, пишет Blick.
"Я никогда не думал, что с нами может случиться что-то подобное", — сказал житель Швейцарии, предоставивший семье квартиру.
Изначально пара с Украины забронировала в Цюрихе четырехкомнатную квартиру, чтобы провести недельный отпуск, отмечает издание. Но потом семья решила остаться за границей, не желая возвращаться в беспокойный Киев. Они стали беженцами и жили бесплатно, поясняет автор.
У семьи, принявшей беженцев, возникли подозрения по поводу того, что те не стеснены в средствах, после того как они начали посещать роскошные курорты в Австрии и покупать дорогие вещи, вроде сумки Louis Vuitton за три тысячи франков или серег Tiffany стоимостью еще тысячу.
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"Выяснилось, что Иван (беженец. — Прим. ред.) — состоятельный человек. У него есть вилла и квартира в Киеве. Его кейтеринговая компания поставляет изысканные блюда. Жена Ивана Наташа, бывшая модель, имеет собственный бренд одежды", — рассказал швейцарец.
При этом, по словам мужчины, в начале апреля пара внезапно исчезла, но в июне вновь появилась, требуя ключи от квартиры. Они кричали, угрожали и ушли только, когда когда швейцарец вызвал полицию.
Сама квартира оказалась в ужасном состоянии: туалеты сломаны, ковры прожжены, везде грязь, добавил он. Общий ущерб оценивается в 16 тысяч франков.
Против украинской пары возбудили уголовное дело. Они должны заплатить 57 тысяч франков.
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