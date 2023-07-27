https://ria.ru/20230727/belgorod-1886710876.html

Клепиков: пострадавшие от обстрелов белгородцы получили 600 тонн продуктов

Клепиков: пострадавшие от обстрелов белгородцы получили 600 тонн продуктов - РИА Новости, 27.07.2023

Клепиков: пострадавшие от обстрелов белгородцы получили 600 тонн продуктов

Около 600 тонн продуктов получили жители Белгородской области, покинувшие свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, рассказал журналистам председатель... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:18

2023-07-27T19:18

2023-07-27T19:18

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Около 600 тонн продуктов получили жители Белгородской области, покинувшие свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, рассказал журналистам председатель белгородской областной думы Юрий Клепиков. По его данным, Белгородская область уже приняла более 1 тысячи тонн гуманитарного груза из 61 региона России - продукты питания, воду, бытовую химию, средства личной гигиены и одежду. Благодаря этой поддержке помощь получили более 90 тысяч жителей белгородского приграничья. "Это все жители Шебекинского городского округа, проживающие вне ПВР. Жители 15 сел, где объявлен режим ЧС, жители пяти сел Грайворонского округа: Глотово, Козинка, Гора-Подол, Заречье-1, Заречье-2. Жители, которые возвращались из ПВР в Шебекинский городской округ. В первую очередь это были продуктовые наборы", - перечислил категории получателей Клепиков, отметив, что жителям уже выдано более 600 тонн продуктовых наборов. Он уточнил, что также по заявкам жителей предоставлялись матрасы, одеяла, постельное белье, подушки, бытовая химия, одежда, обувь, средства личной гигиены. "Очень много людей откликнулось на эту беду, и хотел бы сказать всем большое спасибо за поддержку", - добавил спикер облдумы. По словам Клепикова, гуманитарная помощь продолжает поступать. В основном это стройматериалы, которые сразу отправляют в Шебекино для восстановительных работ. По словам заместителя губернатора по внутренней политике Ольги Медведевой, будет изменен порядок предоставления помощи, так как Шебекинский и Грайворонский городские округа вернулись к привычной жизни и снова работают магазины и предприятия. Жители этих территорий уже получили материальную помощь - 10 тысяч или 50 тысяч рублей в зависимости от категории. "Теперь будем поддерживать и выдавать гуманитарную помощь тем категориям граждан, которые наиболее остро в этом нуждаются", - отметила Медведева. К таким категориям относятся семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, одинокие пенсионеры с низкими доходами из Шебекинского и Грайворонского городских округов, а также жители 15 сел региона с действующим режимом ЧС, которые не проживают в пунктах временного размещения. Получить продуктовые наборы, состоящие из базовых продуктов с длительным сроком хранения, они смогут с пятницы. Жители приграничья, находящиеся в ПВР, получают трехразовое горячее питание и достаточное внимание со стороны помощников. В ночь на 1 июня приграничный Шебекинский округ Белгородской области, находящийся в постоянной зоне обстрела со стороны Украины, подвергся атаке. В течение этого дня украинскими военными было выпущено 850 снарядов, пострадали 12 человек. Люди массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20230719/belgorod-1885046408.html

https://ria.ru/20230726/gladkov-1886422222.html

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белгородская область, украина, россия