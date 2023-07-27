https://ria.ru/20230727/avito-1886593774.html

В "Авито" рассказали, как быстро и выгодно продать машину от 2 млн рублей

В "Авито" рассказали, как быстро и выгодно продать машину от 2 млн рублей - РИА Новости, 27.07.2023

В "Авито" рассказали, как быстро и выгодно продать машину от 2 млн рублей

Исследования "Авито Авто" показали, что в первом квартале 2023 года популярность рынка авто с пробегом только растет - продажи выросли на 18,6% по сравнению с... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:52

2023-07-27T13:52

2023-07-27T13:52

россия

авито

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590978665_0:105:3071:1832_1920x0_80_0_0_0d26117ff36643739d848b13619517c0.jpg

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Исследования "Авито Авто" показали, что в первом квартале 2023 года популярность рынка авто с пробегом только растет - продажи выросли на 18,6% по сравнению с прошлым годом; особый интерес вызывают машины возрастом до трех лет средней стоимостью 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ресурса. "Авито Авто" поделился рекомендациями, как наиболее прибыльно продать личный автомобиль онлайн.С чего стоит начать: подготовка автомобиляПо мнению экспертов платформы, чистый и опрятный внешний вид автомобиля и салона значительно повышают привлекательность машины в глазах потенциального покупателя. Поэтому лучше помыть машину, провести химчистку салона, а также навести порядок в багажнике и бардачке. В случае, если на кузове есть царапины, то следует сделать полировку. Кроме того, нужно проверить техническое состояние автомобиля, т.к. в случае обнаружения неисправностей придется сделать скидку при продаже.После всех приготовлений можно приступить к фотографированию машины. Лучше делать фотографии днем при хорошем освещении. Важно также сфотографировать маркировку на стеклах и шинах, состояние лонжеронов, уплотнителей дверей и болтов под капотом. По ним продвинутые покупатели смогут проверить, попадала ли машина в серьезное ДТП, после которого мог проводиться ремонт, пояснили в "Авито Авто".Что лучше написать, чтобы повысить доверие покупателяЭксперты сервиса пояснили, что перед размещением публикации важно составить подробное и честное описание истории автомобиля и его дополнительных функций. Тут же стоит указать информацию о документах: ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО и диагностической карте (при наличии). Кроме того, нужно установить справедливую цену, ориентируясь на марку и модель, год выпуска, пробег, комплектацию, дополнительные опции и обслуживание у официального дилера. Чтобы определить рыночную цену и продать авто с выгодой, можно воспользоваться инструментом "Авито Оценка". Стоимость рассчитывается по ценам аналогичных машин, которые продают сейчас и были проданы за последний месяц в том же регионе.Как выбрать площадку для размещенияВ "Авито Авто" рекомендуют обратить внимание на тематические группы или чаты, посвященные конкретной марке или модели автомобиля, а также на онлайн-платформы, которые ежедневно посещают люди со всей страны.Управляющий директор платформы Кирилл Вотяков, подводя итоги второго квартала 2023 года, отметил, что покупатели стали чаще обращать внимание на рынок авто с пробегом. "Мы видим, как увеличилось внимание к авто с пробегом. Неудивительно, что все больше людей интересуются автомобилями дороже двух миллионов рублей - они комфортнее, экономичнее и надежнее по сравнению с более бюджетными моделями. Покупка автомобиля с пробегом позволяет покупателям значительно сэкономить, поэтому особое внимание стоит уделить выбору площадки, на которой вы будете искать машину. Надежный и проверенный сервис сразу упростит вам задачу", - пояснил Вотяков, слова которого привели в пресс-службе "Авито Авто".Что дальше: показ автомобиляКроме того, эксперты ресурса рекомендуют перед личной встречей с покупателем обратить внимание на то, как он общается в чате. Не стоит назначать встречу, если человек ведет разговор невежливо, просит назначить показ в безлюдном месте или в темное время суток. Еще одним тревожным сигналом может стать то, что он готов перечислить все деньги без просмотра. Принимать оплату лучше только после личной встречи на этапе заключения договора.Перед выездом на показ рекомендуется еще раз помыть машину - придирчивый покупатель может подумать, не скрываются ли за слоем пыли царапины, добавили в "Авито Авто".

https://radiosputnik.ria.ru/20230719/vakansii-1885038607.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авито