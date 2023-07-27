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Российская артиллерия уничтожила американскую бронемашину в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:11 27.07.2023 (обновлено: 07:19 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/artilleriya-1886514067.html
Российская артиллерия уничтожила американскую бронемашину в зоне СВО
Российская артиллерия уничтожила американскую бронемашину в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2023
Российская артиллерия уничтожила американскую бронемашину в зоне СВО
Ствольная артиллерия 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ уничтожила американский бронеавтомобиль HMMWV при его попытке контрнаступления. Кадры с атакой РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T06:11
2023-07-27T07:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сша
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Ствольная артиллерия 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ уничтожила американский бронеавтомобиль HMMWV при его попытке контрнаступления. Кадры с атакой есть в распоряжении РИА Новости. По сообщению бойцов бригады, украинские войска предприняли попытку контрнаступления на невельском направлении (ДНР). 110-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ, используя ствольную артиллерию смогла отразить атаку противника. При корректировке огня оператор беспилотника обнаружил бронеавтомобиль HMMWV с двумя пулеметами американского производства. Машина была уничтожена точным выстрелом артиллерийской противотанковой пушки "Рапира". Американский бронированный автомобиль HMMWV был поставлен Украине со стороны США в рамках пакетов военной помощи. Ранее Вашингтон объявил о новом пакете на сумму порядка 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на сайте Пентагона.
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донецкая народная республика, украина, сша, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, США, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская артиллерия уничтожила американскую бронемашину в зоне СВО

Артиллерия уничтожила американскую бронемашину в зоне СВО при ее попытке контрнаступления

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия
Артиллерия - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Ствольная артиллерия 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ уничтожила американский бронеавтомобиль HMMWV при его попытке контрнаступления. Кадры с атакой есть в распоряжении РИА Новости.
По сообщению бойцов бригады, украинские войска предприняли попытку контрнаступления на невельском направлении (ДНР). 110-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ, используя ствольную артиллерию смогла отразить атаку противника. При корректировке огня оператор беспилотника обнаружил бронеавтомобиль HMMWV с двумя пулеметами американского производства. Машина была уничтожена точным выстрелом артиллерийской противотанковой пушки "Рапира".
Американский бронированный автомобиль HMMWV был поставлен Украине со стороны США в рамках пакетов военной помощи. Ранее Вашингтон объявил о новом пакете на сумму порядка 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на сайте Пентагона.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСШАВооруженные силы РФМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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