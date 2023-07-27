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Российская артиллерия уничтожила американскую бронемашину в зоне СВО

Российская артиллерия уничтожила американскую бронемашину в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2023

Российская артиллерия уничтожила американскую бронемашину в зоне СВО

Ствольная артиллерия 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ уничтожила американский бронеавтомобиль HMMWV при его попытке контрнаступления. Кадры с атакой РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T06:11

2023-07-27T06:11

2023-07-27T07:19

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Ствольная артиллерия 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ уничтожила американский бронеавтомобиль HMMWV при его попытке контрнаступления. Кадры с атакой есть в распоряжении РИА Новости. По сообщению бойцов бригады, украинские войска предприняли попытку контрнаступления на невельском направлении (ДНР). 110-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ, используя ствольную артиллерию смогла отразить атаку противника. При корректировке огня оператор беспилотника обнаружил бронеавтомобиль HMMWV с двумя пулеметами американского производства. Машина была уничтожена точным выстрелом артиллерийской противотанковой пушки "Рапира". Американский бронированный автомобиль HMMWV был поставлен Украине со стороны США в рамках пакетов военной помощи. Ранее Вашингтон объявил о новом пакете на сумму порядка 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на сайте Пентагона.

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донецкая народная республика, украина, сша, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, безопасность