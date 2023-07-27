https://ria.ru/20230727/akula-1886545404.html
У побережья Испании и Франции туристы заметили акул
У побережья Испании и Франции туристы заметили акул - РИА Новости, 27.07.2023
У побережья Испании и Франции туристы заметили акул
В последние дни туристы несколько раз наблюдали акул у побережья Испании и Франции, сообщает Mirror. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:57
2023-07-27T10:57
2023-07-27T10:57
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. В последние дни туристы несколько раз наблюдали акул у побережья Испании и Франции, сообщает Mirror. На северо-востоке Каталонии купающиеся в море туристы выскочили из воды на пляж Порт-де-ла-Сельва после того, как недалеко от береговой линии заметили двух акул. Хищники, чьи плавники возвышались над водой, приближались к пловцам. Туристы предупредили спасателей.Ранее рядом с пляжем в Ле-Баркарес на юге Франции, была замечена двухметровая акула. Главный спасатель в этом месте, Дэвид Симиан, рассказал, что туристов эвакуировали из моря после того, как специалисты заметили силуэт хищника у поверхности воды."Спасатели в лодке исследовали акваторию и обнаружили синюю акулу, которая считается не опасной для пловцов – они редко кусают людей", – сказал эксперт. Обычно они не приближаются к побережью, но из-за изменения климата иногда оказываются в нехарактерных для себя местах. Позже выяснилось, что туристов в Испании испугал также этот вид хищника.
https://ria.ru/20230727/meksika-1886428818.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, испания, франция, каталония
Туризм, Новости - Туризм, Испания, Франция, Каталония
У побережья Испании и Франции туристы заметили акул
СМИ: у побережья Испании и Франции туристы заметили синих акул
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
В последние дни туристы несколько раз наблюдали акул у побережья Испании и Франции, сообщает
Mirror.
На северо-востоке Каталонии
купающиеся в море туристы выскочили из воды на пляж Порт-де-ла-Сельва после того, как недалеко от береговой линии заметили двух акул. Хищники, чьи плавники возвышались над водой, приближались к пловцам. Туристы предупредили спасателей.
Ранее рядом с пляжем в Ле-Баркарес на юге Франции, была замечена двухметровая акула. Главный спасатель в этом месте, Дэвид Симиан, рассказал, что туристов эвакуировали из моря после того, как специалисты заметили силуэт хищника у поверхности воды.
"Спасатели в лодке исследовали акваторию и обнаружили синюю акулу, которая считается не опасной для пловцов – они редко кусают людей", – сказал эксперт. Обычно они не приближаются к побережью, но из-за изменения климата иногда оказываются в нехарактерных для себя местах. Позже выяснилось, что туристов в Испании испугал также этот вид хищника.
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