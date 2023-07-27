Рейтинг@Mail.ru
Россия была с Африкой в самые сложные дни, заявил глава Афросоюза - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/afrika-1886569053.html
Россия была с Африкой в самые сложные дни, заявил глава Афросоюза
Россия была с Африкой в самые сложные дни, заявил глава Афросоюза - РИА Новости, 27.07.2023
Россия была с Африкой в самые сложные дни, заявил глава Афросоюза
Африканские страны страдают от последствий конфликта на Украине, заявил председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:07
2023-07-27T12:07
в мире
россия
африка
украина
владимир путин
африканский союз
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886556715_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_a3db7032c7572c8bdbbd34a4003422fa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканские страны страдают от последствий конфликта на Украине, заявил председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани. "Есть проблема между Россией и Украиной. Мы не закрываем на это глаза, поскольку с обеими странами у нас есть партнерские отношения и мы наблюдаем негативные последствия, которые отражаются на всем мире, в том числе на Африке. Так что мы здесь для того, чтобы попытаться найти какое-то решение, которое могло бы удовлетворять как братской стране - России, так же и африканскому континенту", - сказал Ассумани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходит "на полях" саммита РФ-Африка. По его словам, сегодня мир сталкивается со множеством вызовов, связанных с экономикой, изменением климата, проблемами с безопасностью. "Сейчас мир фактически находится на грани разрушения, и от этого страдают африканские государства. Мы становимся жертвами такой политики", - подчеркнул председатель Африканского союза. Ассумани отметил, что Россия - очень важный партнер для Африки. "Говорят, что друг познается в беде, и как раз в сложные времена Россия всегда была рядом с Африкой. На протяжении всего времени, какие бы ни возникали проблемы, Россия всегда была рядом, несмотря на все сложности, которые были у нее. Инвестиции из России в африканские страны позволили многим встать на путь развития. И можете быть уверены, что мы искренне вам за это благодарны", - добавил он.
https://ria.ru/20230727/namibiya-1886561290.html
россия
африка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886556715_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_372d48c0b4243d31bfb5714714310356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, африка, украина, владимир путин, африканский союз, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Африка, Украина, Владимир Путин, Африканский союз, Форум "Россия — Африка"
Россия была с Африкой в самые сложные дни, заявил глава Афросоюза

Глава Афросоюза заявил, что Африка страдает от последствий конфликта на Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани во время интервью в Санкт-Петербурге
Президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани во время интервью в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани во время интервью в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканские страны страдают от последствий конфликта на Украине, заявил председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани.
"Есть проблема между Россией и Украиной. Мы не закрываем на это глаза, поскольку с обеими странами у нас есть партнерские отношения и мы наблюдаем негативные последствия, которые отражаются на всем мире, в том числе на Африке. Так что мы здесь для того, чтобы попытаться найти какое-то решение, которое могло бы удовлетворять как братской стране - России, так же и африканскому континенту", - сказал Ассумани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходит "на полях" саммита РФ-Африка.
По его словам, сегодня мир сталкивается со множеством вызовов, связанных с экономикой, изменением климата, проблемами с безопасностью.
"Сейчас мир фактически находится на грани разрушения, и от этого страдают африканские государства. Мы становимся жертвами такой политики", - подчеркнул председатель Африканского союза.
Ассумани отметил, что Россия - очень важный партнер для Африки.
"Говорят, что друг познается в беде, и как раз в сложные времена Россия всегда была рядом с Африкой. На протяжении всего времени, какие бы ни возникали проблемы, Россия всегда была рядом, несмотря на все сложности, которые были у нее. Инвестиции из России в африканские страны позволили многим встать на путь развития. И можете быть уверены, что мы искренне вам за это благодарны", - добавил он.
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Намибия дорожит давней дружбой с Россией, заявила вице-премьер
11:43
 
В миреРоссияАфрикаУкраинаВладимир ПутинАфриканский союзФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала