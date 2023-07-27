https://ria.ru/20230727/afrika-1886569053.html

Россия была с Африкой в самые сложные дни, заявил глава Афросоюза

Россия была с Африкой в самые сложные дни, заявил глава Афросоюза - РИА Новости, 27.07.2023

Россия была с Африкой в самые сложные дни, заявил глава Афросоюза

Африканские страны страдают от последствий конфликта на Украине, заявил председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:07

2023-07-27T12:07

2023-07-27T12:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканские страны страдают от последствий конфликта на Украине, заявил председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани. "Есть проблема между Россией и Украиной. Мы не закрываем на это глаза, поскольку с обеими странами у нас есть партнерские отношения и мы наблюдаем негативные последствия, которые отражаются на всем мире, в том числе на Африке. Так что мы здесь для того, чтобы попытаться найти какое-то решение, которое могло бы удовлетворять как братской стране - России, так же и африканскому континенту", - сказал Ассумани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходит "на полях" саммита РФ-Африка. По его словам, сегодня мир сталкивается со множеством вызовов, связанных с экономикой, изменением климата, проблемами с безопасностью. "Сейчас мир фактически находится на грани разрушения, и от этого страдают африканские государства. Мы становимся жертвами такой политики", - подчеркнул председатель Африканского союза. Ассумани отметил, что Россия - очень важный партнер для Африки. "Говорят, что друг познается в беде, и как раз в сложные времена Россия всегда была рядом с Африкой. На протяжении всего времени, какие бы ни возникали проблемы, Россия всегда была рядом, несмотря на все сложности, которые были у нее. Инвестиции из России в африканские страны позволили многим встать на путь развития. И можете быть уверены, что мы искренне вам за это благодарны", - добавил он.

https://ria.ru/20230727/namibiya-1886561290.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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