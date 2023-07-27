https://ria.ru/20230727/afrika-1886523634.html
Церемония открытия Медиафорума Россия — Африка. Прямая трансляция
Церемония открытия Медиафорума Россия — Африка. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.07.2023
Церемония открытия Медиафорума Россия — Африка. Прямая трансляция
Церемония открытия Медиафорума Россия — Африка. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:23
2023-07-27T14:23
2023-07-27T14:23
россия
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886600274_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_216ac1f798b384ec8869a7ceafd14ad9.jpg
Церемония открытия Медиафорума Россия — Африка.
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886600274_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_582a22654344e77a5fb5658518082f39.jpg
LIVE: Церемония открытия Медиафорума
LIVE: Церемония открытия Медиафорума
2023-07-27T14:23
true
PT83M33S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, видео
Россия, Африка
Церемония открытия Медиафорума Россия — Африка. Прямая трансляция
Церемония открытия Медиафорума Россия — Африка.
2023-07-27T14:23
true
PT83M33S
Церемония открытия Медиафорума Россия — Африка.