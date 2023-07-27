https://ria.ru/20230727/aeroflot-1886707573.html
"Аэрофлот" вводит два допрейса между Москвой и Калининградом
"Аэрофлот" вводит два допрейса между Москвой и Калининградом - РИА Новости, 27.07.2023
"Аэрофлот" вводит два допрейса между Москвой и Калининградом
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и Калининградом, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:01
2023-07-27T19:01
2023-07-27T19:01
москва
калининград
аэрофлот
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и Калининградом, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и Калининградом с классом "комфорт" на борту: с 1 августа рейс SU1072/1073 и c 15 августа — SU1784/1785. Таким образом, частота полётов из столицы в самый западный регион России в августе достигнет исторического рекорда — до 100 рейсов в неделю", - говорится в сообщении. На новых рейсах "Аэрофлот" предлагает пассажирам не только классы обслуживания "бизнес" и "эконом", но и впервые на воздушной линии в Калининград — класс "комфорт", который включает регистрацию на отдельных стойках SkyPriority, расширенное бортовое меню, повышенное начисление миль по программе "Аэрофлот Бонус" и другое. На борту узкофюзеляжных самолётов семейства Airbus A320 класс "комфорт" представляет собой первые пять рядов (30 мест) после класса "бизнес". С 4 сентября класс "комфорт" станет доступен ещё на двух рейсах: SU1016/1017 и SU1024/1025. "В пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул на воздушной линии между Москвой и Калининградом "Аэрофлот" максимально задействует самые вместительные среднемагистральные самолёты из парка авиакомпании — Airbus A321. Лайнеры этого типа, в зависимости от компоновки, рассчитаны на перевозку от 170 до 196 пассажиров", - говорится в сообщении. "Ранее "Аэрофлот" сообщал, что вводит дополнительные рейсы в Калининград из "Шереметьево" и "Пулково". С учётом новых данных, с 1 августа общая ежедневная частота полётов авиакомпаний группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия", "Победа") будет составлять до 21 рейса в Калининград из Москвы и до 12 рейсов — из Северной столицы. Суммарное еженедельное количество рейсов превысит 210 вылетов, что на 30% больше показателей начала июня этого года", - отмечает компания.
https://ria.ru/20230717/reys-1884700398.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, калининград, аэрофлот
Москва, Калининград, Аэрофлот
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и Калининградом, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и Калининградом с классом "комфорт" на борту: с 1 августа рейс SU1072/1073 и c 15 августа — SU1784/1785. Таким образом, частота полётов из столицы в самый западный регион России
в августе достигнет исторического рекорда — до 100 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.
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На новых рейсах "Аэрофлот" предлагает пассажирам не только классы обслуживания "бизнес" и "эконом", но и впервые на воздушной линии в Калининград — класс "комфорт", который включает регистрацию на отдельных стойках SkyPriority, расширенное бортовое меню, повышенное начисление миль по программе "Аэрофлот Бонус" и другое. На борту узкофюзеляжных самолётов семейства Airbus A320 класс "комфорт" представляет собой первые пять рядов (30 мест) после класса "бизнес".
С 4 сентября класс "комфорт" станет доступен ещё на двух рейсах: SU1016/1017 и SU1024/1025.
"В пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул на воздушной линии между Москвой и Калининградом "Аэрофлот" максимально задействует самые вместительные среднемагистральные самолёты из парка авиакомпании — Airbus A321. Лайнеры этого типа, в зависимости от компоновки, рассчитаны на перевозку от 170 до 196 пассажиров", - говорится в сообщении.
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"Ранее "Аэрофлот" сообщал, что вводит дополнительные рейсы в Калининград из "Шереметьево" и "Пулково". С учётом новых данных, с 1 августа общая ежедневная частота полётов авиакомпаний группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия", "Победа") будет составлять до 21 рейса в Калининград из Москвы и до 12 рейсов — из Северной столицы. Суммарное еженедельное количество рейсов превысит 210 вылетов, что на 30% больше показателей начала июня этого года", - отмечает компания.