https://ria.ru/20230727/abkhaziya-1886348766.html

"Просто сэрвис такой". Как сэкономить в Абхазии, не испортив себе отдых

"Просто сэрвис такой". Как сэкономить в Абхазии, не испортив себе отдых - РИА Новости, 27.07.2023

"Просто сэрвис такой". Как сэкономить в Абхазии, не испортив себе отдых

Знаменитые курорты Гагра, Сухум восстанавливаются, там открываются современные отели. В гостевых домах и небольших поселках дешевле, но есть нюансы. Что нужно... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

2023-07-27T13:27

туризм

маршруты - туризм

абхазия

гагра

сухум

достопримечательности

куда можно лететь

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886593071_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_738f871481ff93e00995147ddec3f279.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Светлана Давыдова. Знаменитые курорты Гагра, Сухум восстанавливаются, там открываются современные отели. В гостевых домах и небольших поселках дешевле, но есть нюансы. Что нужно знать об особенностях абхазского сервиса и куда поехать, чтобы отдохнуть бюджетно, но качественно, — в материале РИА Новости.Думайте сами, решайте самиНесомненный плюс гостевых домов — проще договориться о дополнительных местах в номере. Нет строгих рамок при отъезде, если не поджимает время, когда должны заселиться следующие туристы.Можно и поторговаться. Особенно там, где отдыхающих не много даже в пик сезона.Но уборка обычно только перед заездом. И неважно, на какой срок аренда. Мыть полы, выносить мусор придется самостоятельно.Смена постельного белья и полотенец — раз в четыре-семь дней. И, скорее всего, заправлять наволочки тоже придется вам: хозяева просто выдадут новый комплект и заберут старый."Я считаю, что, пока живут гости, — это чужой дом, поэтому предпочитаю вообще туда не заходить. Разве только позовут специально. Например, что-то отремонтировать", — говорит Лариса, хозяйка "Коттеджей на Речной" в селе Лдзаа.Если хочется более высокого уровня сервиса, нужно быть готовым к доплате.Впрочем, многим туристам и так нравится. "Я не люблю, когда в моем — пусть и временном — жилище посторонние. Особенно неприятно, если чужие руки трогают мое постельное белье и личные вещи. Даже в отелях всегда прошу, чтобы лишний раз ко мне не заглядывали. Мне не сложно самой подмести", — признается туристка Марина Иванова.Наладить бытСтиральная машина тоже может быть платной. Обычно это символическая сумма — 150 рублей. И дело не в жадности хозяев."Всегда находятся гости, которые одну футболку закидывают на полный цикл. Туристы жаловались: как ни придешь — машина занята. Как только ввела оплату, проблема решилась", — рассказывает хозяйка гостевого дома "Адан" в Цандрипше Елена Медведева.На гель для душа и шампунь в ванной рассчитывать не стоит. Максимум — мыло для рук. Рулон туалетной бумаги и мешок для мусора — лишь при заселении.Как правило, в гостевых домах есть общие кухни. Однако не все хозяева считают нужным укомплектовать их достаточным количеством утвари."В прошлом году все было включено: и уборка, и стирка, и туалетная бумага. В этом — ничего. На 20 номеров — три кастрюльки, штук пять ложек и столько же вилок. Была очередь на готовку", — говорит турист Андрей Одеялкин, отдыхавший в Алахадзы.Отключения электричества в Абхазии — скорее норма, чем редкость. Так что генератор в доме — большое преимущество. Также плюс — газовая плита, проверяйте это в описании жилья. Зато душевноТуристы отмечают: несмотря на недостатки, гости часто чувствуют себя действительно как дома. Хозяева разрешают собирать фрукты в саду и овощи в огороде, вешают на кухне веник лаврового листа (или выращивают во дворе специально, чтобы гости могли пользоваться), угощают кофе или даже ужином, помогают с трансфером, присматривают за детьми, следят, чтобы после 22 часов соблюдалась тишина."Первый раз отдыхали в Гагре. Не было ни бумаги в туалетах, ни средства для мытья посуды на кухне, ни самой утвари как таковой (кастрюли сплошь пяти-восьмилитровые). Все пришлось покупать", — вспоминает туристка Анжелика Суханова.Теперь семья останавливается в Сухуме. "Хозяева — чудесные люди. За стол сажают, угощают. Стирка бесплатно. В этом году даже на горячие источники нас возили на своей машине! Ну и мы не с пустыми руками приезжаем: подарочки всегда привозим", — добавляет она.С некоторыми хозяевами можно заранее созвониться по видеосвязи и попросить все показать. Так вы убедитесь, что условия соответствуют ожиданиям, а собственник — вполне приятный человек. Где отдохнуть за копейкиВ Гагре, Сухуме, Новом Афоне, Пицунде, Гудауте туристов много. За тихим отдыхом лучше ехать в те места, что не на слуху.Вдали от курортных центров нет шумных ночных дискотек и особых развлечений, но магазины, аптеки, кафе, рынки есть практически везде.Например, поселок Цандрипш, который многие знают как Гантиади. Одно из главных преимуществ — близость к границе, что важно для "тревожных" туристов. Буквально пять километров — и уже Сочи. Протяженная береговая линия, красивый пляж Белые скалы, пологие улицы — не придется лезть в гору после моря. Отели: "Нарта", Art, "Аве Мария".Село Лдзаа известно как Лидзава. Населенный пункт довольно большой. Среди отелей выделяются "Апсара", клубный "Дельфин" и нетипичный, с турецким дизайном и сервисом — "Люсетте".Главное преимущество Лдзаа — пляжи, которые находятся на территории Пицундо-Мюссерского заповедника. Со стороны Пицунды — отлично оборудованные, также реликтовые сосны подступают прямо к берегу, есть прогулочная зона и инфраструктура.Есть пляж, где галечный берег постепенно переходит в песчаный, что не типично для Абхазии. Заканчивается он тупиком в селе Амжикухуа (Монашеское ущелье). Это уединенное место понравится любителям гор и подъемов, поскольку большинство домов — на возвышенности. До ближайшей "цивилизации" в Лдзаа придется прогуляться пешком (маршрутки, если и ходят, то редко). При этом здесь есть два неплохих отеля: "Арбика" и "Мраморный замок" с большой столовой.Пожалуй, наиболее уединенное место — Мюссера. Это посреди заповедника. Рай для любителей природы, моря и гор, которые подступают к самой воде. Тут были дачи Сталина и Горбачева. Пансионат "Мюссера" пользуется большой популярностью.Самый дальний и, можно сказать, экзотический поселок Абхазии — Очамчира. Это за Сухумом. Сильно пострадал во время войны. Тем не менее с жильем проблем нет. Наоборот, предложение пока превышает спрос: можно найти комнату за 250 рублей в сутки. Несколько недель назад тут открылся восстановленный спа-отель "Черноморская жемчужина".Купальный сезон в Абхазии продолжается до конца октября. Дни жаркие, ночи прохладные, созревают хурма, мандарины, виноград и другие фрукты. В это время туристов практически нет, а цены гораздо ниже, чем летом.

https://ria.ru/20230711/abkhaziya-1883311267.html

абхазия

гагра

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маршруты - туризм, абхазия, гагра, сухум, достопримечательности, куда можно лететь, отдых на море, туризм