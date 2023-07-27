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"Просто сэрвис такой". Как сэкономить в Абхазии, не испортив себе отдых - РИА Новости, 27.07.2023
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Туризм
 
08:00 27.07.2023 (обновлено: 13:27 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/abkhaziya-1886348766.html
"Просто сэрвис такой". Как сэкономить в Абхазии, не испортив себе отдых
"Просто сэрвис такой". Как сэкономить в Абхазии, не испортив себе отдых - РИА Новости, 27.07.2023
"Просто сэрвис такой". Как сэкономить в Абхазии, не испортив себе отдых
Знаменитые курорты Гагра, Сухум восстанавливаются, там открываются современные отели. В гостевых домах и небольших поселках дешевле, но есть нюансы. Что нужно... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:00
2023-07-27T13:27
туризм
маршруты - туризм
абхазия
гагра
сухум
достопримечательности
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Светлана Давыдова. Знаменитые курорты Гагра, Сухум восстанавливаются, там открываются современные отели. В гостевых домах и небольших поселках дешевле, но есть нюансы. Что нужно знать об особенностях абхазского сервиса и куда поехать, чтобы отдохнуть бюджетно, но качественно, — в материале РИА Новости.Думайте сами, решайте самиНесомненный плюс гостевых домов — проще договориться о дополнительных местах в номере. Нет строгих рамок при отъезде, если не поджимает время, когда должны заселиться следующие туристы.Можно и поторговаться. Особенно там, где отдыхающих не много даже в пик сезона.Но уборка обычно только перед заездом. И неважно, на какой срок аренда. Мыть полы, выносить мусор придется самостоятельно.Смена постельного белья и полотенец — раз в четыре-семь дней. И, скорее всего, заправлять наволочки тоже придется вам: хозяева просто выдадут новый комплект и заберут старый.&quot;Я считаю, что, пока живут гости, — это чужой дом, поэтому предпочитаю вообще туда не заходить. Разве только позовут специально. Например, что-то отремонтировать&quot;, — говорит Лариса, хозяйка &quot;Коттеджей на Речной&quot; в селе Лдзаа.Если хочется более высокого уровня сервиса, нужно быть готовым к доплате.Впрочем, многим туристам и так нравится. "Я не люблю, когда в моем — пусть и временном — жилище посторонние. Особенно неприятно, если чужие руки трогают мое постельное белье и личные вещи. Даже в отелях всегда прошу, чтобы лишний раз ко мне не заглядывали. Мне не сложно самой подмести", — признается туристка Марина Иванова.Наладить бытСтиральная машина тоже может быть платной. Обычно это символическая сумма — 150 рублей. И дело не в жадности хозяев."Всегда находятся гости, которые одну футболку закидывают на полный цикл. Туристы жаловались: как ни придешь — машина занята. Как только ввела оплату, проблема решилась", — рассказывает хозяйка гостевого дома "Адан" в Цандрипше Елена Медведева.На гель для душа и шампунь в ванной рассчитывать не стоит. Максимум — мыло для рук. Рулон туалетной бумаги и мешок для мусора — лишь при заселении.Как правило, в гостевых домах есть общие кухни. Однако не все хозяева считают нужным укомплектовать их достаточным количеством утвари."В прошлом году все было включено: и уборка, и стирка, и туалетная бумага. В этом — ничего. На 20 номеров — три кастрюльки, штук пять ложек и столько же вилок. Была очередь на готовку", — говорит турист Андрей Одеялкин, отдыхавший в Алахадзы.Отключения электричества в Абхазии — скорее норма, чем редкость. Так что генератор в доме — большое преимущество. Также плюс — газовая плита, проверяйте это в описании жилья. Зато душевноТуристы отмечают: несмотря на недостатки, гости часто чувствуют себя действительно как дома. Хозяева разрешают собирать фрукты в саду и овощи в огороде, вешают на кухне веник лаврового листа (или выращивают во дворе специально, чтобы гости могли пользоваться), угощают кофе или даже ужином, помогают с трансфером, присматривают за детьми, следят, чтобы после 22 часов соблюдалась тишина."Первый раз отдыхали в Гагре. Не было ни бумаги в туалетах, ни средства для мытья посуды на кухне, ни самой утвари как таковой (кастрюли сплошь пяти-восьмилитровые). Все пришлось покупать", — вспоминает туристка Анжелика Суханова.Теперь семья останавливается в Сухуме. "Хозяева — чудесные люди. За стол сажают, угощают. Стирка бесплатно. В этом году даже на горячие источники нас возили на своей машине! Ну и мы не с пустыми руками приезжаем: подарочки всегда привозим", — добавляет она.С некоторыми хозяевами можно заранее созвониться по видеосвязи и попросить все показать. Так вы убедитесь, что условия соответствуют ожиданиям, а собственник — вполне приятный человек. Где отдохнуть за копейкиВ Гагре, Сухуме, Новом Афоне, Пицунде, Гудауте туристов много. За тихим отдыхом лучше ехать в те места, что не на слуху.Вдали от курортных центров нет шумных ночных дискотек и особых развлечений, но магазины, аптеки, кафе, рынки есть практически везде.Например, поселок Цандрипш, который многие знают как Гантиади. Одно из главных преимуществ — близость к границе, что важно для "тревожных" туристов. Буквально пять километров — и уже Сочи. Протяженная береговая линия, красивый пляж Белые скалы, пологие улицы — не придется лезть в гору после моря. Отели: "Нарта", Art, "Аве Мария".Село Лдзаа известно как Лидзава. Населенный пункт довольно большой. Среди отелей выделяются "Апсара", клубный "Дельфин" и нетипичный, с турецким дизайном и сервисом — "Люсетте".Главное преимущество Лдзаа — пляжи, которые находятся на территории Пицундо-Мюссерского заповедника. Со стороны Пицунды — отлично оборудованные, также реликтовые сосны подступают прямо к берегу, есть прогулочная зона и инфраструктура.Есть пляж, где галечный берег постепенно переходит в песчаный, что не типично для Абхазии. Заканчивается он тупиком в селе Амжикухуа (Монашеское ущелье). Это уединенное место понравится любителям гор и подъемов, поскольку большинство домов — на возвышенности. До ближайшей "цивилизации" в Лдзаа придется прогуляться пешком (маршрутки, если и ходят, то редко). При этом здесь есть два неплохих отеля: "Арбика" и "Мраморный замок" с большой столовой.Пожалуй, наиболее уединенное место — Мюссера. Это посреди заповедника. Рай для любителей природы, моря и гор, которые подступают к самой воде. Тут были дачи Сталина и Горбачева. Пансионат "Мюссера" пользуется большой популярностью.Самый дальний и, можно сказать, экзотический поселок Абхазии — Очамчира. Это за Сухумом. Сильно пострадал во время войны. Тем не менее с жильем проблем нет. Наоборот, предложение пока превышает спрос: можно найти комнату за 250 рублей в сутки. Несколько недель назад тут открылся восстановленный спа-отель "Черноморская жемчужина".Купальный сезон в Абхазии продолжается до конца октября. Дни жаркие, ночи прохладные, созревают хурма, мандарины, виноград и другие фрукты. В это время туристов практически нет, а цены гораздо ниже, чем летом.
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маршруты - туризм, абхазия, гагра, сухум, достопримечательности, куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Маршруты - Туризм, Абхазия, Гагра, Сухум, Достопримечательности, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм

"Просто сэрвис такой". Как сэкономить в Абхазии, не испортив себе отдых

© iStock.com / DrablenkovТуристка в Рицинском реликтовом национальном парке в Абхазии
Туристка в Рицинском реликтовом национальном парке в Абхазии - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© iStock.com / Drablenkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Светлана Давыдова. Знаменитые курорты Гагра, Сухум восстанавливаются, там открываются современные отели. В гостевых домах и небольших поселках дешевле, но есть нюансы. Что нужно знать об особенностях абхазского сервиса и куда поехать, чтобы отдохнуть бюджетно, но качественно, — в материале РИА Новости.

Думайте сами, решайте сами

Несомненный плюс гостевых домов — проще договориться о дополнительных местах в номере. Нет строгих рамок при отъезде, если не поджимает время, когда должны заселиться следующие туристы.
© iStock.com / Vladimir ZapletinВид на город Гагра, Абхазия
Вид на город Гагра, Абхазия
Вид на город Гагра, Абхазия
© iStock.com / Vladimir Zapletin
1 из 3
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Парковка у главного входа на городской пляж в Гагре

Парковка у главного входа на городской пляж в Гаграх

Парковка у главного входа на городской пляж в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
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2 из 3
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Ресторан "Гагрипш", Гагра

Ресторан Гагрипш в Гаграх

Ресторан "Гагрипш", Гагра

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 3
Вид на город Гагра, Абхазия
© iStock.com / Vladimir Zapletin
1 из 3

Парковка у главного входа на городской пляж в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
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2 из 3

Ресторан "Гагрипш", Гагра

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 3
Можно и поторговаться. Особенно там, где отдыхающих не много даже в пик сезона.
Но уборка обычно только перед заездом. И неважно, на какой срок аренда. Мыть полы, выносить мусор придется самостоятельно.
Смена постельного белья и полотенец — раз в четыре-семь дней. И, скорее всего, заправлять наволочки тоже придется вам: хозяева просто выдадут новый комплект и заберут старый.
© РИА Новости / Ольга РаспоповаСухум, набережная
Сухум, набережная
Сухум, набережная
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 6
© РИА Новости / Ольга РаспоповаКофейня "Бригантина", Сухум
Кофейня Бригантина, Сухум
Кофейня "Бригантина", Сухум
© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 6
CC BY-SA 4.0 / Hons084 / Гостиница "Рица" в городе Сухум
Гостиница Рица в городе Сухум
Гостиница "Рица" в городе Сухум
CC BY-SA 4.0 / Hons084 /
3 из 6
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба в Сухуме

Абхазский государственный драматический театр в Сухуме

Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
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4 из 6
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Одна из улиц Сухума

Города мира. Сухум

Одна из улиц Сухума

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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5 из 6
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Разрушенная колоннада на набережной Сухума

Разрушенная колоннада на набережной Сухума

Разрушенная колоннада на набережной Сухума

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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6 из 6
Сухум, набережная
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 6
Кофейня "Бригантина", Сухум
© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 6
Гостиница "Рица" в городе Сухум
CC BY-SA 4.0 / Hons084 /
3 из 6

Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
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4 из 6

Одна из улиц Сухума

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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5 из 6

Разрушенная колоннада на набережной Сухума

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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6 из 6
«

"Я считаю, что, пока живут гости, — это чужой дом, поэтому предпочитаю вообще туда не заходить. Разве только позовут специально. Например, что-то отремонтировать", — говорит Лариса, хозяйка "Коттеджей на Речной" в селе Лдзаа.

Если хочется более высокого уровня сервиса, нужно быть готовым к доплате.
Впрочем, многим туристам и так нравится. "Я не люблю, когда в моем — пусть и временном — жилище посторонние. Особенно неприятно, если чужие руки трогают мое постельное белье и личные вещи. Даже в отелях всегда прошу, чтобы лишний раз ко мне не заглядывали. Мне не сложно самой подмести", — признается туристка Марина Иванова.

Наладить быт

Стиральная машина тоже может быть платной. Обычно это символическая сумма — 150 рублей. И дело не в жадности хозяев.
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазия, коттедж

Абхазия

Абхазия, коттедж

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазия, номер в коттедже

Абхазия

Абхазия, номер в коттедже

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазия, терраса гостевого дома

Абхазия

Абхазия, терраса гостевого дома

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазия, номер в гостевом доме

Абхазия

Абхазия, номер в гостевом доме

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4

Абхазия, коттедж

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4

Абхазия, номер в коттедже

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4

Абхазия, терраса гостевого дома

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4

Абхазия, номер в гостевом доме

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
"Всегда находятся гости, которые одну футболку закидывают на полный цикл. Туристы жаловались: как ни придешь — машина занята. Как только ввела оплату, проблема решилась", — рассказывает хозяйка гостевого дома "Адан" в Цандрипше Елена Медведева.
На гель для душа и шампунь в ванной рассчитывать не стоит. Максимум — мыло для рук. Рулон туалетной бумаги и мешок для мусора — лишь при заселении.
Как правило, в гостевых домах есть общие кухни. Однако не все хозяева считают нужным укомплектовать их достаточным количеством утвари.
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазия, пансионат

Абхазия

Абхазия, пансионат

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 5
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазия, гостевой дом

Абхазия

Абхазия, гостевой дом

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазия, один из пляжей

Абхазия

Абхазия, один из пляжей

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазия, домик на берегу

Абхазия

Абхазия, домик на берегу

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваТерраса гостевого дома в Монашеском ущелье
Терраса гостевого дома в Монашеском ущелье
Терраса гостевого дома в Монашеском ущелье
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5

Абхазия, пансионат

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 5

Абхазия, гостевой дом

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5

Абхазия, один из пляжей

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5

Абхазия, домик на берегу

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
Терраса гостевого дома в Монашеском ущелье
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
"В прошлом году все было включено: и уборка, и стирка, и туалетная бумага. В этом — ничего. На 20 номеров — три кастрюльки, штук пять ложек и столько же вилок. Была очередь на готовку", — говорит турист Андрей Одеялкин, отдыхавший в Алахадзы.
Отключения электричества в Абхазии — скорее норма, чем редкость. Так что генератор в доме — большое преимущество. Также плюс — газовая плита, проверяйте это в описании жилья.

Зато душевно

Туристы отмечают: несмотря на недостатки, гости часто чувствуют себя действительно как дома. Хозяева разрешают собирать фрукты в саду и овощи в огороде, вешают на кухне веник лаврового листа (или выращивают во дворе специально, чтобы гости могли пользоваться), угощают кофе или даже ужином, помогают с трансфером, присматривают за детьми, следят, чтобы после 22 часов соблюдалась тишина.
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазия, пляж

Абхазия

Абхазия, пляж

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазия, горный пейзаж

Абхазия

Абхазия, горный пейзаж

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазия, отдыхающие на пляже

Абхазия

Абхазия, отдыхающие на пляже

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3

Абхазия, пляж

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3

Абхазия, горный пейзаж

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3

Абхазия, отдыхающие на пляже

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
"Первый раз отдыхали в Гагре. Не было ни бумаги в туалетах, ни средства для мытья посуды на кухне, ни самой утвари как таковой (кастрюли сплошь пяти-восьмилитровые). Все пришлось покупать", — вспоминает туристка Анжелика Суханова.
Теперь семья останавливается в Сухуме. "Хозяева — чудесные люди. За стол сажают, угощают. Стирка бесплатно. В этом году даже на горячие источники нас возили на своей машине! Ну и мы не с пустыми руками приезжаем: подарочки всегда привозим", — добавляет она.
© Фото : Светлана ДавыдоваСистема хранения кухни гостевого дома "Коттеджи на Речной"
Система хранения кухни гостевого дома Коттеджи на Речной
Система хранения кухни гостевого дома "Коттеджи на Речной"
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Отель "Мраморный замок" в Монашеском ущелье

Отель Мраморный замок в Монашеском ущелье

Отель "Мраморный замок" в Монашеском ущелье

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваКухня гостевого дома
Кухня гостевого дома
Кухня гостевого дома
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваНа пляже Лдзаа можно снять домик прямо на берегу
На пляже Лдзаа можно снять домик прямо на берегу
На пляже Лдзаа можно снять домик прямо на берегу
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
Система хранения кухни гостевого дома "Коттеджи на Речной"
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4

Отель "Мраморный замок" в Монашеском ущелье

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
Кухня гостевого дома
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
На пляже Лдзаа можно снять домик прямо на берегу
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
С некоторыми хозяевами можно заранее созвониться по видеосвязи и попросить все показать. Так вы убедитесь, что условия соответствуют ожиданиям, а собственник — вполне приятный человек.

Где отдохнуть за копейки

В Гагре, Сухуме, Новом Афоне, Пицунде, Гудауте туристов много. За тихим отдыхом лучше ехать в те места, что не на слуху.
Вдали от курортных центров нет шумных ночных дискотек и особых развлечений, но магазины, аптеки, кафе, рынки есть практически везде.
CC BY-SA 2.5 / Alaexis / Цандрипшская базилика
Цандрыпшская базилика - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
CC BY-SA 2.5 / Alaexis /
Цандрипшская базилика
Например, поселок Цандрипш, который многие знают как Гантиади. Одно из главных преимуществ — близость к границе, что важно для "тревожных" туристов. Буквально пять километров — и уже Сочи. Протяженная береговая линия, красивый пляж Белые скалы, пологие улицы — не придется лезть в гору после моря. Отели: "Нарта", Art, "Аве Мария".
Село Лдзаа известно как Лидзава. Населенный пункт довольно большой. Среди отелей выделяются "Апсара", клубный "Дельфин" и нетипичный, с турецким дизайном и сервисом — "Люсетте".
© Фото : Светлана ДавыдоваПляж в сосновой реликтовой роще в Лдзаа
Пляж в сосновой реликтовой роще в Лдзаа
Пляж в сосновой реликтовой роще в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваПесчаный пляж села между Лдзаа и Монашеским ущельем
Песчаный пляж села между Лдзаа и Монашеским ущельем
Песчаный пляж села между Лдзаа и Монашеским ущельем
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваПесчаный пляж Лдзаа
Песчаный пляж Лдзаа
Песчаный пляж Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5
© Фото : Светлана Давыдова

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

Песчаный пляж Капитан Блэк в Лдзаа

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
© Фото : Светлана Давыдова

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

Песчаный пляж Капитан Блэк в Лдзаа

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
Пляж в сосновой реликтовой роще в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 5
Песчаный пляж села между Лдзаа и Монашеским ущельем
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5
Песчаный пляж Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
Главное преимущество Лдзаа — пляжи, которые находятся на территории Пицундо-Мюссерского заповедника. Со стороны Пицунды — отлично оборудованные, также реликтовые сосны подступают прямо к берегу, есть прогулочная зона и инфраструктура.
Есть пляж, где галечный берег постепенно переходит в песчаный, что не типично для Абхазии. Заканчивается он тупиком в селе Амжикухуа (Монашеское ущелье). Это уединенное место понравится любителям гор и подъемов, поскольку большинство домов — на возвышенности. До ближайшей "цивилизации" в Лдзаа придется прогуляться пешком (маршрутки, если и ходят, то редко). При этом здесь есть два неплохих отеля: "Арбика" и "Мраморный замок" с большой столовой.
© РИА Новости / Виктор Панов | Перейти в медиабанк

Обрывистые берега Черного моря в районе Мюссеры

Обрывистые берега Черного моря в районе Мюссеры

Обрывистые берега Черного моря в районе Мюссеры

© РИА Новости / Виктор Панов
Перейти в медиабанк
1 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваВид с террасы гостевого дома в Монашеском ущелье
Вид с террасы гостевого дома в Монашеском ущелье
Вид с террасы гостевого дома в Монашеском ущелье
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5
CC BY-SA 2.5 / Alaexis / Фонтан в Очамчире
Фонтан в Очамчире
Фонтан в Очамчире
CC BY-SA 2.5 / Alaexis /
3 из 5
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Вид из центра города на побережье

Вид на Сухум

Вид из центра города на побережье

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
4 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваГостевой дом с магазином в Монашеском ущелье
Гостевой дом с магазином в Монашеском ущелье
Гостевой дом с магазином в Монашеском ущелье
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5

Обрывистые берега Черного моря в районе Мюссеры

© РИА Новости / Виктор Панов
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Вид с террасы гостевого дома в Монашеском ущелье
© Фото : Светлана Давыдова
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Фонтан в Очамчире
CC BY-SA 2.5 / Alaexis /
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Вид из центра города на побережье

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Гостевой дом с магазином в Монашеском ущелье
© Фото : Светлана Давыдова
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Пожалуй, наиболее уединенное место — Мюссера. Это посреди заповедника. Рай для любителей природы, моря и гор, которые подступают к самой воде. Тут были дачи Сталина и Горбачева. Пансионат "Мюссера" пользуется большой популярностью.
Самый дальний и, можно сказать, экзотический поселок Абхазии — Очамчира. Это за Сухумом. Сильно пострадал во время войны. Тем не менее с жильем проблем нет. Наоборот, предложение пока превышает спрос: можно найти комнату за 250 рублей в сутки. Несколько недель назад тут открылся восстановленный спа-отель "Черноморская жемчужина".
Купальный сезон в Абхазии продолжается до конца октября. Дни жаркие, ночи прохладные, созревают хурма, мандарины, виноград и другие фрукты. В это время туристов практически нет, а цены гораздо ниже, чем летом.
Лодка в заливе Черного моря в Абхазии - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Отдых в Абхазии: где лучше жить и как добраться
11 июля, 08:00
 
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