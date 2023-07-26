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Почти три тысячи липчан в этом году получат новое жилье от государства - РИА Новости, 26.07.2023
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Липецкая область
 
13:50 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/zhile-1886371470.html
Почти три тысячи липчан в этом году получат новое жилье от государства
Почти три тысячи липчан в этом году получат новое жилье от государства - РИА Новости, 26.07.2023
Почти три тысячи липчан в этом году получат новое жилье от государства
Власти Липецкой области в 2023 году переселят в новые квартиры около 2,8 тысячи человек, и тем самым на два года раньше завершат программу переселения из... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:50
2023-07-26T13:50
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Власти Липецкой области в 2023 году переселят в новые квартиры около 2,8 тысячи человек, и тем самым на два года раньше завершат программу переселения из аварийного жилья, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что сейчас в Липецкой области строятся 18 многоэтажных домов. В Ельце новые квартиры получат около 200 человек, и Елецкий район, вместе с другими пятью районами области, завершит программу переселения из аварийного жилья. По словам Артамонова, в Липецке строятся сразу пять домов. В трех из них в конце этого года новоселье справят 456 семей. В двух других домах под программу выделят 112 квартир для горожан, ждущих переселения. "Жители получают современные квартиры "под ключ" - с ремонтом, с электрическими плитами и сантехникой. Причем у многих новоселов даже увеличится жилплощадь", – отметил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Почти три тысячи липчан в этом году получат новое жилье от государства

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Власти Липецкой области в 2023 году переселят в новые квартиры около 2,8 тысячи человек, и тем самым на два года раньше завершат программу переселения из аварийного жилья, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что сейчас в Липецкой области строятся 18 многоэтажных домов. В Ельце новые квартиры получат около 200 человек, и Елецкий район, вместе с другими пятью районами области, завершит программу переселения из аварийного жилья.
По словам Артамонова, в Липецке строятся сразу пять домов. В трех из них в конце этого года новоселье справят 456 семей. В двух других домах под программу выделят 112 квартир для горожан, ждущих переселения.
"Жители получают современные квартиры "под ключ" - с ремонтом, с электрическими плитами и сантехникой. Причем у многих новоселов даже увеличится жилплощадь", – отметил Артамонов.
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