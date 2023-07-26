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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8 - РИА Новости, 26.07.2023
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6.8 произошло у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:00
2023-07-26T16:00
2023-07-26T16:05
в мире
вануату
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6.8 произошло у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 12.44 по времени UTC (15.44 мск) в 83 километрах к востоку от населенного пункта Порт-Орли. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, вануату
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8
USGS: у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8