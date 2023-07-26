https://ria.ru/20230726/zemletryasenie-1886414227.html

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8 - РИА Новости, 26.07.2023

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6.8 произошло у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:00

2023-07-26T16:00

2023-07-26T16:05

в мире

вануату

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6.8 произошло у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 12.44 по времени UTC (15.44 мск) в 83 километрах к востоку от населенного пункта Порт-Орли. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

вануату

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в мире, вануату