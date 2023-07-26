https://ria.ru/20230726/zemletryasenie-1886346161.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане произошло землетрясение - РИА Новости, 26.07.2023

В Азербайджане произошло землетрясение

В Лянкяранском районе Азербайджана в среду утром произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского центра... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:26

2023-07-26T12:26

2023-07-26T12:26

азербайджан

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БАКУ, 26 июл - РИА Новости. В Лянкяранском районе Азербайджана в среду утром произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук. "В Лянкяранском районе в 11.03 по местному времени (10.03 мск) произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, очаг располагался на глубине 6 километров", - сообщили в пресс-службе. Информации о разрушениях нет.

https://ria.ru/20230726/zemletryasenie-1886284294.html

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