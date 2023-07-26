https://ria.ru/20230726/zemletryasenie-1886346161.html
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение - РИА Новости, 26.07.2023
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лянкяранском районе Азербайджана в среду утром произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского центра... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:26
2023-07-26T12:26
2023-07-26T12:26
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БАКУ, 26 июл - РИА Новости. В Лянкяранском районе Азербайджана в среду утром произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук. "В Лянкяранском районе в 11.03 по местному времени (10.03 мск) произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, очаг располагался на глубине 6 километров", - сообщили в пресс-службе. Информации о разрушениях нет.
https://ria.ru/20230726/zemletryasenie-1886284294.html
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азербайджан, в мире
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,8
БАКУ, 26 июл - РИА Новости. В Лянкяранском районе Азербайджана в среду утром произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук.
"В Лянкяранском районе в 11.03 по местному времени (10.03 мск) произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, очаг располагался на глубине 6 километров", - сообщили в пресс-службе.
Информации о разрушениях нет.
У Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9