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МИД разъяснил информацию об отказе России выступать на заседании СБ ООН - РИА Новости, 26.07.2023
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18:55 26.07.2023 (обновлено: 18:56 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/zasedanie-1886463790.html
МИД разъяснил информацию об отказе России выступать на заседании СБ ООН
МИД разъяснил информацию об отказе России выступать на заседании СБ ООН - РИА Новости, 26.07.2023
МИД разъяснил информацию об отказе России выступать на заседании СБ ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала неверной подачей информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:55
2023-07-26T18:56
россия
украина
мария захарова
владимир путин
зерновая сделка
оон
турция
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала неверной подачей информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке. "Хотела бы обратить внимание на неверную подачу информации о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании СБ ООН по "зерновой сделке". По "зерновой сделке" ("черноморской инициативе") Россия как раз будет выступать обязательно. А вот от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы" российский представитель действительно отказался, в том числе в связи с недопуском заявленного нами докладчика", - написала она. По ее словам, на этот счет российский представитель сделает специальное заявление на созываемом Россией заседании СБ ООН по гонениям на православие на Украине. "Будьте внимательны. Не попадайтесь на фейки", – заключила она. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в минувший понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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россия, украина, мария захарова, владимир путин, зерновая сделка, оон, турция, в мире
Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, Зерновая сделка, ООН, Турция, В мире
МИД разъяснил информацию об отказе России выступать на заседании СБ ООН

Захарова назвала информацию об отказе России выступать в СБ ООН по зерновой сделке фейками

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала неверной подачей информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке.
"Хотела бы обратить внимание на неверную подачу информации о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании СБ ООН по "зерновой сделке". По "зерновой сделке" ("черноморской инициативе") Россия как раз будет выступать обязательно. А вот от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы" российский представитель действительно отказался, в том числе в связи с недопуском заявленного нами докладчика", - написала она.
По ее словам, на этот счет российский представитель сделает специальное заявление на созываемом Россией заседании СБ ООН по гонениям на православие на Украине.
"Будьте внимательны. Не попадайтесь на фейки", – заключила она.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в минувший понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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РоссияУкраинаМария ЗахароваВладимир ПутинЗерновая сделкаООНТурцияВ мире
 
 
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