https://ria.ru/20230726/zasedanie-1886463790.html

МИД разъяснил информацию об отказе России выступать на заседании СБ ООН

МИД разъяснил информацию об отказе России выступать на заседании СБ ООН - РИА Новости, 26.07.2023

МИД разъяснил информацию об отказе России выступать на заседании СБ ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала неверной подачей информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:55

2023-07-26T18:55

2023-07-26T18:56

россия

украина

мария захарова

владимир путин

зерновая сделка

оон

турция

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала неверной подачей информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке. "Хотела бы обратить внимание на неверную подачу информации о том, что Россия якобы отказалась выступать на заседании СБ ООН по "зерновой сделке". По "зерновой сделке" ("черноморской инициативе") Россия как раз будет выступать обязательно. А вот от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы" российский представитель действительно отказался, в том числе в связи с недопуском заявленного нами докладчика", - написала она. По ее словам, на этот счет российский представитель сделает специальное заявление на созываемом Россией заседании СБ ООН по гонениям на православие на Украине. "Будьте внимательны. Не попадайтесь на фейки", – заключила она. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в минувший понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

россия

украина

турция

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россия, украина, мария захарова, владимир путин, зерновая сделка, оон, турция, в мире