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Чернышенко отметил важность защиты городов от атак беспилотников - РИА Новости, 26.07.2023
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12:13 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/zaschita-1886343838.html
Чернышенко отметил важность защиты городов от атак беспилотников
Чернышенко отметил важность защиты городов от атак беспилотников - РИА Новости, 26.07.2023
Чернышенко отметил важность защиты городов от атак беспилотников
Российские города должны быть защищены в киберпространстве и от физического воздействия беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:13
2023-07-26T12:13
технологии
россия
дмитрий чернышенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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УФА, 26 июл – РИА Новости. Российские города должны быть защищены в киберпространстве и от физического воздействия беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в приветственном обращении участникам международного форума "Умный город". В Уфе с 26 по 28 июля проходит IV Международный форум развития и цифровой трансформации городов "Умный город – Умная страна". Приветственные слова Чернышенко участникам форума зачитал его заместитель Сергей Щербаков. "Форум – это уникальная площадка по обмену опытом, задает вектор развития всей строительной отрасли и ЖКХ России. На полях форума не первый год эксперты находят ответы на актуальные вызовы цифровой трансформации. Автоматизация различных процессов дает мощный импульс развитию городской экономики и инфраструктуры", - говорится в приветствии Чернышенко. По его словам, несмотря на санкционное давление, более половины российских производителей используют отечественные комплектующие в своих изделиях. "В новой парадигме крайне важно внедрять и использовать преимущественно российские технологии и отечественные аналоги. Руководствуясь концепцией "Умного города" специалисты ищут способы, чтобы городская среда становилась намного комфортнее, экологичнее, энергоэффективней и безопасней", - сказал Чернышенко. Он отметил, что "есть и обратная сторона медали". "Одновременно возникают новые типы угроз и уязвимостей, способных вывести из строя важные элементы инфраструктуры города. Города должны стать не только умными, но и безопасными. Жизненно важные объекты инфраструктуры должны быть защищены как в киберпространстве, так и от физического воздействия, например, от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Последние события наглядно продемонстрировали значимость формирования комплексных систем обнаружения, оповещения и противодействия БПЛА", - добавил заместитель председателя правительства РФ. Чернышенко подчеркнул, что с этой целью правительство РФ совместно с МЧС и другими ведомствами реализует пилотный проект регионального сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по созданию цифровой системы контроля полетов.
https://ria.ru/20230717/zaschita-1884556923.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Чернышенко отметил важность защиты городов от атак беспилотников

Чернышенко отметил важность защиты городов как в киберпространстве, так и от атак БПЛА

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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УФА, 26 июл – РИА Новости. Российские города должны быть защищены в киберпространстве и от физического воздействия беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в приветственном обращении участникам международного форума "Умный город".
В Уфе с 26 по 28 июля проходит IV Международный форум развития и цифровой трансформации городов "Умный город – Умная страна".
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Приветственные слова Чернышенко участникам форума зачитал его заместитель Сергей Щербаков.
«
"Форум – это уникальная площадка по обмену опытом, задает вектор развития всей строительной отрасли и ЖКХ России. На полях форума не первый год эксперты находят ответы на актуальные вызовы цифровой трансформации. Автоматизация различных процессов дает мощный импульс развитию городской экономики и инфраструктуры", - говорится в приветствии Чернышенко.
По его словам, несмотря на санкционное давление, более половины российских производителей используют отечественные комплектующие в своих изделиях. "В новой парадигме крайне важно внедрять и использовать преимущественно российские технологии и отечественные аналоги. Руководствуясь концепцией "Умного города" специалисты ищут способы, чтобы городская среда становилась намного комфортнее, экологичнее, энергоэффективней и безопасней", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что "есть и обратная сторона медали". "Одновременно возникают новые типы угроз и уязвимостей, способных вывести из строя важные элементы инфраструктуры города. Города должны стать не только умными, но и безопасными. Жизненно важные объекты инфраструктуры должны быть защищены как в киберпространстве, так и от физического воздействия, например, от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Последние события наглядно продемонстрировали значимость формирования комплексных систем обнаружения, оповещения и противодействия БПЛА", - добавил заместитель председателя правительства РФ.
Чернышенко подчеркнул, что с этой целью правительство РФ совместно с МЧС и другими ведомствами реализует пилотный проект регионального сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по созданию цифровой системы контроля полетов.
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