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В России задолженность по зарплате за июнь снизилась на 11,6 процента - РИА Новости, 26.07.2023
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19:08 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/zadolzhennost-1886467056.html
В России задолженность по зарплате за июнь снизилась на 11,6 процента
В России задолженность по зарплате за июнь снизилась на 11,6 процента - РИА Новости, 26.07.2023
В России задолженность по зарплате за июнь снизилась на 11,6 процента
Суммарная задолженность по зарплате в России за июнь снизилась на 73,8 миллиона рублей, или на 11,6%, и на 1 июля составила 564,5 миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:08
2023-07-26T19:08
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в России за июнь снизилась на 73,8 миллиона рублей, или на 11,6%, и на 1 июля составила 564,5 миллиона рублей, сообщил Росстат. "На 1 июля 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 564,5 миллиона рублей и по сравнению с 1 июня 2023 года снизилась на 73,8 миллиона рублей (на 11,6%)", - говорится в сообщении. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 158,6 миллиона рублей (28,1%), в 2022 году - 130,5 миллиона рублей (23,1%), в 2021 году и ранее - 275,4 миллиона рублей (48,8%). С задержкой выплаты заработной платы на 1 июля столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций. По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 34,9%; обрабатывающие производства - 30,4%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 7,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,7%; строительство - 7,3%. В свою очередь, на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха пришлось 3,2%; на добычу полезных ископаемых - 3%; на транспорт - 2,3%; на образование - 1,3%; на научные исследования и разработки - 1,2%; на управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 0,8%.
https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886225758.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
В России задолженность по зарплате за июнь снизилась на 11,6 процента

Росстат: суммарная задолженность по зарплате за июнь снизилась на 73,8 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в России за июнь снизилась на 73,8 миллиона рублей, или на 11,6%, и на 1 июля составила 564,5 миллиона рублей, сообщил Росстат.
"На 1 июля 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 564,5 миллиона рублей и по сравнению с 1 июня 2023 года снизилась на 73,8 миллиона рублей (на 11,6%)", - говорится в сообщении.
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Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 158,6 миллиона рублей (28,1%), в 2022 году - 130,5 миллиона рублей (23,1%), в 2021 году и ранее - 275,4 миллиона рублей (48,8%).
С задержкой выплаты заработной платы на 1 июля столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 34,9%; обрабатывающие производства - 30,4%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 7,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,7%; строительство - 7,3%.
В свою очередь, на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха пришлось 3,2%; на добычу полезных ископаемых - 3%; на транспорт - 2,3%; на образование - 1,3%; на научные исследования и разработки - 1,2%; на управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 0,8%.
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