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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой и Житомирской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой и Житомирской областях - РИА Новости, 26.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой и Житомирской областях
В Житомирской и Винницкой областях прогремели взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:26
2023-07-26T14:26
2023-07-26T15:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Житомирской и Винницкой областях прогремели взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Местные паблики сообщают о взрывах в Житомирской области. Также сообщают о взрывах и работе ПВО в Винницкой области", — говорится в публикации.До этого в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Киеве и области, в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях, а позже на западе страны — в Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Ровненской и Ивано-Франковской областях.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.В ночь на 17 июля киевский режим устроил новый теракт на Крымском мосту. После этого российские вооруженные силы нанесли целую серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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в мире, украина, винницкая область, житомирская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Житомирская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой и Житомирской областях
"Страна.ua": в Винницкой и Житомирской областях Украины прогремели взрывы