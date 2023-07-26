https://ria.ru/20230726/vystavka-1886474856.html
В Калуге откроется выставка "Космическая "Технология"
В Калуге откроется выставка "Космическая "Технология" - РИА Новости, 26.07.2023
В Калуге откроется выставка "Космическая "Технология"
Выставка "Космическая "Технология", посвященная ведущему российскому предприятию в области производства неметаллических материалов для ракетно-космической... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:42
2023-07-26T19:42
2023-07-26T19:42
калужская область
калужская область
калуга
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КАЛУГА, 26 июл – РИА Новости. Выставка "Космическая "Технология", посвященная ведущему российскому предприятию в области производства неметаллических материалов для ракетно-космической отрасли Обнинскому научно-производственному предприятию "Технология" имени А.Г. Ромашина, откроется в Калуге 5 августа, сообщает правительство Калужской области. Сообщается, что выставка "Космическая "Технология" откроется 5 августа в государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. "Выставка посвящена государственному научному центру Российской Федерации АО "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" имени А.Г. Ромашина" - ведущему российскому предприятию в области производства неметаллических материалов для ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении. Предприятие более 40 лет обеспечивает космическую отрасль высокотехнологичной продукцией из композитных материалов и участвовало в самых передовых проектах страны, таких как "Буран", Су-47, "Беркут", "Протон-М", "Рокот", информирует областное правительство. Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов назвал предприятие "центром компетенций России в области создания наукоемкой, высокотехнологичной продукции из неметаллических материалов для авиационной, ракетно-космической техники и транспорта". "За время своей деятельности предприятие разработало более 1 тысячи материалов, технологических процессов и изделий, приняло участие в десятках ключевых проектов. На выставке посетители смогут ознакомиться с подлинными образцами продукции, документами, фото- и видеоматериалами, предоставленными ОНПП "Технология" имени А.Г. Ромашина", - подчеркнул Павел Суслов. Также, отмечает областное правительство, посетители смогут ознакомиться с этапами производственной эволюции предприятия в создании изделий из полимерных композиционных материалов для отечественной аэрокосмической отрасли, основными достижениями и новейшими разработками, в том числе с технологией создания углепластиковых изделий.
https://ria.ru/20230616/kaluga-1878578974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, калуга
Калужская область, Калужская область, Калуга
КАЛУГА, 26 июл – РИА Новости. Выставка "Космическая "Технология", посвященная ведущему российскому предприятию в области производства неметаллических материалов для ракетно-космической отрасли Обнинскому научно-производственному предприятию "Технология" имени А.Г. Ромашина, откроется в Калуге 5 августа, сообщает правительство Калужской области.
Сообщается, что выставка "Космическая "Технология" откроется 5 августа в государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.
"Выставка посвящена государственному научному центру Российской Федерации АО "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" имени А.Г. Ромашина" - ведущему российскому предприятию в области производства неметаллических материалов для ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении.
Предприятие более 40 лет обеспечивает космическую отрасль высокотехнологичной продукцией из композитных материалов и участвовало в самых передовых проектах страны, таких как "Буран", Су-47, "Беркут", "Протон
-М", "Рокот", информирует областное правительство.
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Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов назвал предприятие "центром компетенций России
в области создания наукоемкой, высокотехнологичной продукции из неметаллических материалов для авиационной, ракетно-космической техники и транспорта".
"За время своей деятельности предприятие разработало более 1 тысячи материалов, технологических процессов и изделий, приняло участие в десятках ключевых проектов. На выставке посетители смогут ознакомиться с подлинными образцами продукции, документами, фото- и видеоматериалами, предоставленными ОНПП "Технология" имени А.Г. Ромашина", - подчеркнул Павел Суслов.
Также, отмечает областное правительство, посетители смогут ознакомиться с этапами производственной эволюции предприятия в создании изделий из полимерных композиционных материалов для отечественной аэрокосмической отрасли, основными достижениями и новейшими разработками, в том числе с технологией создания углепластиковых изделий.