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Чернышенко отметил востребованность крымских вузов - РИА Новости, 26.07.2023
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10:57 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/vuzy-1886322984.html
Чернышенко отметил востребованность крымских вузов
Чернышенко отметил востребованность крымских вузов - РИА Новости, 26.07.2023
Чернышенко отметил востребованность крымских вузов
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил востребованность высших учебных заведений Крыма. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:57
2023-07-26T10:57
общество
россия
дмитрий чернышенко
крымский федеральный университет
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил востребованность высших учебных заведений Крыма.Чернышенко провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. На ней обсудили вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер региона, а также ход приемной кампании в вузы."На сегодня в вузы республики подано более 31,5 тысячи заявлений. Это отличный показатель, который говорит о востребованности университетов, находящихся в регионе", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.По его словам, каждый из ребят мог подать документы как лично, так и через сервис "Поступление в вуз онлайн". Такой возможностью, по словам вице-премьера, воспользовались свыше 12 тысяч абитуриентов крымских вузов, что соответствует общей динамике использования этого сервиса по стране.Вице-премьер подчеркнул, что самыми востребованными направлениями среди поступающих стали "Экономика и управление", "Клиническая медицина", "Информатика и вычислительная техника", "Сервис и туризм", "Юриспруденция"."Уверен, будущие студенты усилят научный потенциал региона, и в том числе 6 молодежных лабораторий, которые работают на полуострове в рамках нацпроекта "Наука и университеты", – подчеркнул вице-премьер.По данным пресс-службы вице-премьера, ход приемной кампании в вузы Крыма проходит штатно, выделено порядка 4,5 тысячи бюджетных мест."Для молодежи Крыма создается современная инфраструктура. Для студентов Крымского федерального университета строятся два общежития на 700 мест, и уже в 2024 году они будут введены в эксплуатацию", - отметил Чернышенко. По его словам, развитие жилой инфраструктуры идет параллельно с активным строительством трех очередей учебно-лабораторного комплекса. "Так, в 2025 году в новых зданиях разместятся архитектурно-строительная академия, институт филологии, студенческий центр и физико-технический институт", - сказал Чернышенко.
https://ria.ru/20230630/svo-1881395877.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, крымский федеральный университет, республика крым
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Крымский федеральный университет, Республика Крым
Чернышенко отметил востребованность крымских вузов

Вице-премьер Чернышенко отметил востребованность высших учебных заведений Крыма

© Фото : Пресс-служба Крымского федерального университетаКрымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : Пресс-служба Крымского федерального университета
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил востребованность высших учебных заведений Крыма.
Чернышенко провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. На ней обсудили вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер региона, а также ход приемной кампании в вузы.
«
"На сегодня в вузы республики подано более 31,5 тысячи заявлений. Это отличный показатель, который говорит о востребованности университетов, находящихся в регионе", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
По его словам, каждый из ребят мог подать документы как лично, так и через сервис "Поступление в вуз онлайн". Такой возможностью, по словам вице-премьера, воспользовались свыше 12 тысяч абитуриентов крымских вузов, что соответствует общей динамике использования этого сервиса по стране.
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Вице-премьер подчеркнул, что самыми востребованными направлениями среди поступающих стали "Экономика и управление", "Клиническая медицина", "Информатика и вычислительная техника", "Сервис и туризм", "Юриспруденция".
«
"Уверен, будущие студенты усилят научный потенциал региона, и в том числе 6 молодежных лабораторий, которые работают на полуострове в рамках нацпроекта "Наука и университеты", – подчеркнул вице-премьер.
По данным пресс-службы вице-премьера, ход приемной кампании в вузы Крыма проходит штатно, выделено порядка 4,5 тысячи бюджетных мест.
"Для молодежи Крыма создается современная инфраструктура. Для студентов Крымского федерального университета строятся два общежития на 700 мест, и уже в 2024 году они будут введены в эксплуатацию", - отметил Чернышенко. По его словам, развитие жилой инфраструктуры идет параллельно с активным строительством трех очередей учебно-лабораторного комплекса. "Так, в 2025 году в новых зданиях разместятся архитектурно-строительная академия, институт филологии, студенческий центр и физико-технический институт", - сказал Чернышенко.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоКрымский федеральный университетРеспублика Крым
 
 
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