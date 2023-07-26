https://ria.ru/20230726/vuzy-1886322984.html

Чернышенко отметил востребованность крымских вузов

Чернышенко отметил востребованность крымских вузов - РИА Новости, 26.07.2023

Чернышенко отметил востребованность крымских вузов

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил востребованность высших учебных заведений Крыма. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:57

2023-07-26T10:57

2023-07-26T10:57

общество

россия

дмитрий чернышенко

крымский федеральный университет

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил востребованность высших учебных заведений Крыма.Чернышенко провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. На ней обсудили вопросы развития туристической, спортивной и научно-образовательной сфер региона, а также ход приемной кампании в вузы."На сегодня в вузы республики подано более 31,5 тысячи заявлений. Это отличный показатель, который говорит о востребованности университетов, находящихся в регионе", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.По его словам, каждый из ребят мог подать документы как лично, так и через сервис "Поступление в вуз онлайн". Такой возможностью, по словам вице-премьера, воспользовались свыше 12 тысяч абитуриентов крымских вузов, что соответствует общей динамике использования этого сервиса по стране.Вице-премьер подчеркнул, что самыми востребованными направлениями среди поступающих стали "Экономика и управление", "Клиническая медицина", "Информатика и вычислительная техника", "Сервис и туризм", "Юриспруденция"."Уверен, будущие студенты усилят научный потенциал региона, и в том числе 6 молодежных лабораторий, которые работают на полуострове в рамках нацпроекта "Наука и университеты", – подчеркнул вице-премьер.По данным пресс-службы вице-премьера, ход приемной кампании в вузы Крыма проходит штатно, выделено порядка 4,5 тысячи бюджетных мест."Для молодежи Крыма создается современная инфраструктура. Для студентов Крымского федерального университета строятся два общежития на 700 мест, и уже в 2024 году они будут введены в эксплуатацию", - отметил Чернышенко. По его словам, развитие жилой инфраструктуры идет параллельно с активным строительством трех очередей учебно-лабораторного комплекса. "Так, в 2025 году в новых зданиях разместятся архитектурно-строительная академия, институт филологии, студенческий центр и физико-технический институт", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20230630/svo-1881395877.html

https://ria.ru/20230627/gosuslugi-1880778147.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, крымский федеральный университет, республика крым