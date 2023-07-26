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Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта после российских ударов - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 26.07.2023 (обновлено: 18:04 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vsu-1886394439.html
Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта после российских ударов
Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта после российских ударов - РИА Новости, 26.07.2023
Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта после российских ударов
ВСУ оказались уязвимы перед беспилотниками "Ланцет", применяемыми российскими войсками в зоне спецоперации, написал обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:56
2023-07-26T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
киев
вооруженные силы украины
zala aero
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ оказались уязвимы перед беспилотниками "Ланцет", применяемыми российскими войсками в зоне спецоперации, написал обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT."Российский ударный беспилотник "Ланцет" стал одной из главных угроз для Украины в ходе контрнаступления", — отметил он.По словам журналиста, этот тип оружия позволяет наносить удары вглубь территории противника, где располагаются ракетные и радиолокационные комплексы. При этом Украина не обладает системами ПВО, которые могли бы сбивать такие дроны, добавил Нурдберг.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности нескольких десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, технологии, украина, киев, вооруженные силы украины, zala aero
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Zala Aero
Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта после российских ударов

SVT: российские беспилотники "Ланцет" стали главной угрозой для ВСУ при контрнаступлении

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ оказались уязвимы перед беспилотниками "Ланцет", применяемыми российскими войсками в зоне спецоперации, написал обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT.
«
"Российский ударный беспилотник "Ланцет" стал одной из главных угроз для Украины в ходе контрнаступления", — отметил он.
По словам журналиста, этот тип оружия позволяет наносить удары вглубь территории противника, где располагаются ракетные и радиолокационные комплексы. При этом Украина не обладает системами ПВО, которые могли бы сбивать такие дроны, добавил Нурдберг.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности нескольких десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныZala Aero
 
 
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