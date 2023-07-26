https://ria.ru/20230726/vsu-1886394439.html

Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта после российских ударов

Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта после российских ударов - РИА Новости, 26.07.2023

Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта после российских ударов

ВСУ оказались уязвимы перед беспилотниками "Ланцет", применяемыми российскими войсками в зоне спецоперации, написал обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:56

2023-07-26T14:56

2023-07-26T18:04

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

zala aero

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ оказались уязвимы перед беспилотниками "Ланцет", применяемыми российскими войсками в зоне спецоперации, написал обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT."Российский ударный беспилотник "Ланцет" стал одной из главных угроз для Украины в ходе контрнаступления", — отметил он.По словам журналиста, этот тип оружия позволяет наносить удары вглубь территории противника, где располагаются ракетные и радиолокационные комплексы. При этом Украина не обладает системами ПВО, которые могли бы сбивать такие дроны, добавил Нурдберг.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности нескольких десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, технологии, украина, киев, вооруженные силы украины, zala aero