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ФСБ рассекретила документ о планах Германии по использованию химоружия - РИА Новости, 26.07.2023
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00:42 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/voyna-1886281080.html
ФСБ рассекретила документ о планах Германии по использованию химоружия
ФСБ рассекретила документ о планах Германии по использованию химоружия - РИА Новости, 26.07.2023
ФСБ рассекретила документ о планах Германии по использованию химоружия
Гитлеровская Германия планировала применить химическое оружие против советских войск летом 1943 года, это следует из ранее рассекреченного архивного документа... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T00:42
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ссср
минск
гомель
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Гитлеровская Германия планировала применить химическое оружие против советских войск летом 1943 года, это следует из ранее рассекреченного архивного документа ФСБ России, предоставленного спецслужбой РИА Новости. Речь идет о фотокопии спецсообщения, которое 24 июня 1943 года четвертое управление (зафронтовая работа) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, которое возглавлял легендарный сотрудник советских спецслужб Павел Судоплатов, направило наркому НКГБ Всеволоду Меркулову. В нем сообщались сведения о переброске гитлеровцами боевой техники из Минска в сторону Гомеля, полученные от опергруппы НКГБ СССР, действовавшей в районе города Борисова Минской области. "С 23 мая по 18 июня с.г. по железной дороге из Минска в сторону Гомеля перевезено противником: 613 танков, в том числе 139 типа "Тигр", 214 бронемашин на гусеничном ходу, 3750 автомашин, 12 батальонов войск, в том числе четыре батальона "Русской народной армии", самоходных орудий – 224 – калибра 75 мм и 105 – калибра 125 мм, противотанковых орудий – 224, тяжелых пулеметов, имеющих скорострельность до 1000 выстрелов в минуту – 104", - говорилось в документе. "Кроме того, в указанном направлении проследовал один эшелон с отравляющими веществами, имеющими запах яблок, и 73 эшелона с боеприпасами до 900 т в каждом. Из разговоров офицеров германской армии, немцы намечают в 20-х числах июня с.г. наступление на правом фланге Орловского фронта, а также в районе Курска и Харькова", - отмечалось в спецсообщении. Запах яблок в той или иной мере характерен для таких боевых отравляющих веществ, как фосген и зарин. Бывший министр вооружения и военного производства Третьего рейха Альберт Шпеер рассказывал на Нюрнбергском процессе, что Гитлер во время войны планировал применить зарин.
https://ria.ru/20230726/arkhivy-1886279342.html
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ссср, минск, гомель, общество
СССР, Минск, Гомель, Общество
ФСБ рассекретила документ о планах Германии по использованию химоружия

Документ ФСБ: Германия 80 лет назад думала применить химоружие против Красной армии

© РИА Новости / Анатолий Морозов | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Анатолий Морозов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Гитлеровская Германия планировала применить химическое оружие против советских войск летом 1943 года, это следует из ранее рассекреченного архивного документа ФСБ России, предоставленного спецслужбой РИА Новости.
Речь идет о фотокопии спецсообщения, которое 24 июня 1943 года четвертое управление (зафронтовая работа) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, которое возглавлял легендарный сотрудник советских спецслужб Павел Судоплатов, направило наркому НКГБ Всеволоду Меркулову. В нем сообщались сведения о переброске гитлеровцами боевой техники из Минска в сторону Гомеля, полученные от опергруппы НКГБ СССР, действовавшей в районе города Борисова Минской области.
Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, 1943 год - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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"С 23 мая по 18 июня с.г. по железной дороге из Минска в сторону Гомеля перевезено противником: 613 танков, в том числе 139 типа "Тигр", 214 бронемашин на гусеничном ходу, 3750 автомашин, 12 батальонов войск, в том числе четыре батальона "Русской народной армии", самоходных орудий – 224 – калибра 75 мм и 105 – калибра 125 мм, противотанковых орудий – 224, тяжелых пулеметов, имеющих скорострельность до 1000 выстрелов в минуту – 104", - говорилось в документе.
"Кроме того, в указанном направлении проследовал один эшелон с отравляющими веществами, имеющими запах яблок, и 73 эшелона с боеприпасами до 900 т в каждом. Из разговоров офицеров германской армии, немцы намечают в 20-х числах июня с.г. наступление на правом фланге Орловского фронта, а также в районе Курска и Харькова", - отмечалось в спецсообщении.
Запах яблок в той или иной мере характерен для таких боевых отравляющих веществ, как фосген и зарин. Бывший министр вооружения и военного производства Третьего рейха Альберт Шпеер рассказывал на Нюрнбергском процессе, что Гитлер во время войны планировал применить зарин.
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11 июля 2019, 08:00
 
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