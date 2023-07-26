https://ria.ru/20230726/uspenskaya-1886375921.html
Успенская прокомментировала конфликт с пластическим хирургом Хайдаровым
Успенская прокомментировала конфликт с пластическим хирургом Хайдаровым - РИА Новости, 26.07.2023
Успенская прокомментировала конфликт с пластическим хирургом Хайдаровым
Певица Любовь Успенская на своей странице в соцсети прокомментировала конфликт с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Она объяснила, что ей пришлось... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:13
2023-07-26T15:13
2023-07-26T15:13
шоубиз
любовь успенская
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Певица Любовь Успенская на своей странице в соцсети прокомментировала конфликт с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Она объяснила, что ей пришлось переделывать результат его работы в другой клинике. "Конкретно по ситуации с Хайдаровым. Так, как сейчас мне задают много вопросов, скажу: да, мне не понравился результат, я переделала все в другой клинике", – призналась исполнительница. Она объяснила, почему обратилась к адвокату. По словам знаменитости, причиной послужили слова Хайдарова в ее адрес."То, что он на ровном месте вдруг назвал меня вымогательницей и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну, – это его уровень профессионализма и осознанности. Перепалку точно устраивать не стану, поступлю строго по закону. Как говорится, следствие покажет. Правовыми вопросами занимается мой адвокат", – заключила Успенская.Ранее певица Слава заявила, что пластический хирург Тимур Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди, и показала рубцы на теле. После этого она, как и Любовь Успенская, обратилась к адвокату Елене Сениной. Правозащитница вышла на связь в Сети и рассказала, что уже начала вести переговоры с клиникой звездного врача. Конфликт певиц с пластическим хирургом вызвал неоднозначную реакцию среди других знаменитостей. Так, Филипп Киркоров, Гоар Аветисян и Инстасамка (Дарья Зотеева) встали на сторону Хайдарова.
https://ria.ru/20230725/slava-1885998972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь успенская
Успенская прокомментировала конфликт с пластическим хирургом Хайдаровым
Успенская объяснила, почему обратилась к адвокату для разрешения конфликта с Хайдаровым
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Певица Любовь Успенская на своей странице в соцсети прокомментировала конфликт с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Она объяснила, что ей пришлось переделывать результат его работы в другой клинике.
«
"Конкретно по ситуации с Хайдаровым. Так, как сейчас мне задают много вопросов, скажу: да, мне не понравился результат, я переделала все в другой клинике", – призналась исполнительница.
Она объяснила, почему обратилась к адвокату. По словам знаменитости, причиной послужили слова Хайдарова в ее адрес.
«
"То, что он на ровном месте вдруг назвал меня вымогательницей и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну, – это его уровень профессионализма и осознанности. Перепалку точно устраивать не стану, поступлю строго по закону. Как говорится, следствие покажет. Правовыми вопросами занимается мой адвокат", – заключила Успенская.
Ранее певица Слава заявила, что пластический хирург Тимур Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди, и показала рубцы на теле. После этого она, как и Любовь Успенская, обратилась к адвокату Елене Сениной. Правозащитница вышла на связь в Сети и рассказала, что уже начала вести переговоры с клиникой звездного врача.
Конфликт певиц с пластическим хирургом вызвал неоднозначную реакцию среди других знаменитостей. Так, Филипп Киркоров, Гоар Аветисян и Инстасамка (Дарья Зотеева) встали на сторону Хайдарова.
Слава сцепилась с Киркоровым из-за критики их общего пластического хирурга