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В ЯГПУ готовят к изданию "Африканские рассказы" правнучки Ушинского

В ЯГПУ готовят к изданию "Африканские рассказы" правнучки Ушинского - РИА Новости, 26.07.2023

В ЯГПУ готовят к изданию "Африканские рассказы" правнучки Ушинского

При подготовке культурно-просветительской программы Центра открытого образования на русском языке, который будет действовать в Гане и Кот-д’Ивуаре, специалисты... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:11

2023-07-26T11:11

2023-07-26T11:11

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. При подготовке культурно-просветительской программы Центра открытого образования на русском языке, который будет действовать в Гане и Кот-д’Ивуаре, специалисты Ярославского педагогического обнаружили удивительную историко-культурную связь великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского с Африкой.Таким связующим звеном стала правнучка Ушинского Ирина Хале – профессиональная художница и писательница, талантливый иллюстратор книг для детей, организатор лабораторий детского творчества. Ирина родилась в 1932 году в Англии, в русско-ирландской семье, получила диплом по педагогике искусства в University of Bristol, продолжила образование в Италии и Австрии у известного скульптора Джакомо Манцу и не менее известного художника-экспрессиониста Оскара Кокошки.С 1967 года в крупных европейских городах организовывались ее персональные выставки, с 1980 по 2007 годы издано 16 книг Ирины, при ее участии поставлено два десятка спектаклей для детей. Духовная связь с родиной для Ирины не прерывалась никогда: она гордилась русскими корнями и творческим наследием Ушинского, стала иллюстратором его сказок, а в России впервые побывала в 1994 году на международном фестивале кукольных театров "Невский Пьеро" в Санкт-Петербурге.В 2010 году Ирина Хале была приглашена в Ярославль для участия в праздничных торжествах, посвященных 1000-летию города. С этого момента началось сотрудничество художницы с ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и созданным в университете музеем ее прадеда. При участии Ирины составлено генеалогическое древо потомков К.Д. Ушинского, а музей пополнился предметами, бывшими в обиходе семьи самого Константина Дмитриевича.Во время последнего визита в ЯГПУ госпожа Хале передала в дар университету свою книгу на итальянском, которая сначала воспринималась как дополнение к собранию книжной графики в необычной технике коллажа, но после перевода впечатлила и заинтересовала актуальным содержанием."Африканские рассказы со дна пустой кастрюли" - собрание историй сказочных и, одновременно, жизненных, порой злободневных, наполненных глубоким нравственным чувством. Погружаясь в необычный, экзотический мир, мы очаровываемся уютными разговорными интонациями, фольклорной мелодичностью живого слова и такой пронзительной глубиной народной философии, в которой вечные смыслы соединяются с повседневностью.Текст словно сплавлен с визуальными образами-аппликациями, сотканными из природных материалов, фактурной бумаги и ткани, оформленными тушью, акварелью, сангиной, карандашом. Африканская ночь из драгоценного бархата, шелковые одежды на стройных черных фигурах с выразительно-угловатой пластикой, складчатая верблюжья кожа из пергамента создают тактильный эффект: репродукция воспринимается как живая объемная картина.Книга Ирины Хале – окно в Африку, вектор в движении мировых культур к взаимопониманию, взаимообогащению и согласию, как завещал великий знаток и воспитатель человеческих душ Константин Дмитриевич Ушинский.К сожалению, в 2022 году Ирины Хале не стало, но диалог, безусловно, продолжается, как возобновляется прерванная дружба России и Африки: культур, стран и народов, - у которой всегда были хранители, гуманитарные послы.Сейчас книга правнучки Ушинского – достояние ее немногих первооткрывателей, но ЯГПУ работает над переводом на русский язык и публикацией этого, по словам самого автора "проекта поддержки африканского народа через распространение его историй, которые хоть и придуманы мной, рассказывают о трудностях и проблемах, актуальных и сегодня".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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