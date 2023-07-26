На Украине заочно приговорили 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии
Украинский суд заочно дал 18 депутатам Госдумы 15 лет колонии и хочет приговорить еще 73
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов российской Госдумы к 15 годам лишения свободы.
По информации ведомства, против указанных депутатов заведено дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины", их обвиняли в поддержке признания ДНР и ЛНР в феврале прошлого года и ратификации договора о дружбе и сотрудничестве с республиками. "Восемнадцать из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении остальных 73 российских депутатов – обвинительные акты направлены в суд. Поскольку 18 осужденных депутатов РФ сейчас находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - добавили в СБУ.
В начале марта СБУ сообщила, что передала в суд дело против 41 депутата Госдумы России, которые голосовали за признание Донецкой и Луганской Народных республик. В феврале СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении еще 55 депутатов Госдумы РФ.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.