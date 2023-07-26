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На Украине заочно приговорили 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии - РИА Новости, 26.07.2023
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17:29 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886442575.html
На Украине заочно приговорили 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии
На Украине заочно приговорили 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии - РИА Новости, 26.07.2023
На Украине заочно приговорили 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии
Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов российской Госдумы к 15 годам лишения свободы. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:29
2023-07-26T17:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
служба безопасности украины
госдума рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов российской Госдумы к 15 годам лишения свободы. "По материалам СБУ к тюремному заключению приговорены еще 18 депутатов Госдумы РФ, 73 – на очереди", - говорится в сообщении спецслужбы. По информации ведомства, против указанных депутатов заведено дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины", их обвиняли в поддержке признания ДНР и ЛНР в феврале прошлого года и ратификации договора о дружбе и сотрудничестве с республиками. "Восемнадцать из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении остальных 73 российских депутатов – обвинительные акты направлены в суд. Поскольку 18 осужденных депутатов РФ сейчас находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - добавили в СБУ. В начале марта СБУ сообщила, что передала в суд дело против 41 депутата Госдумы России, которые голосовали за признание Донецкой и Луганской Народных республик. В феврале СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении еще 55 депутатов Госдумы РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230718/krasovskiy-1884842481.html
https://ria.ru/20230629/balitskiy-1881214753.html
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безопасность, россия, служба безопасности украины, госдума рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Служба безопасности Украины, Госдума РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине заочно приговорили 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии

Украинский суд заочно дал 18 депутатам Госдумы 15 лет колонии и хочет приговорить еще 73

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов российской Госдумы к 15 годам лишения свободы.
"По материалам СБУ к тюремному заключению приговорены еще 18 депутатов Госдумы РФ, 73 – на очереди", - говорится в сообщении спецслужбы.
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По информации ведомства, против указанных депутатов заведено дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины", их обвиняли в поддержке признания ДНР и ЛНР в феврале прошлого года и ратификации договора о дружбе и сотрудничестве с республиками. "Восемнадцать из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении остальных 73 российских депутатов – обвинительные акты направлены в суд. Поскольку 18 осужденных депутатов РФ сейчас находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - добавили в СБУ.
В начале марта СБУ сообщила, что передала в суд дело против 41 депутата Госдумы России, которые голосовали за признание Донецкой и Луганской Народных республик. В феврале СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении еще 55 депутатов Госдумы РФ.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСлужба безопасности УкраиныГосдума РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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