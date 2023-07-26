https://ria.ru/20230726/ukraina-1886442575.html

На Украине заочно приговорили 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии

На Украине заочно приговорили 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии - РИА Новости, 26.07.2023

На Украине заочно приговорили 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии

Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов российской Госдумы к 15 годам лишения свободы. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:29

2023-07-26T17:29

2023-07-26T17:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

служба безопасности украины

госдума рф

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале, что суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов российской Госдумы к 15 годам лишения свободы. "По материалам СБУ к тюремному заключению приговорены еще 18 депутатов Госдумы РФ, 73 – на очереди", - говорится в сообщении спецслужбы. По информации ведомства, против указанных депутатов заведено дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины", их обвиняли в поддержке признания ДНР и ЛНР в феврале прошлого года и ратификации договора о дружбе и сотрудничестве с республиками. "Восемнадцать из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении остальных 73 российских депутатов – обвинительные акты направлены в суд. Поскольку 18 осужденных депутатов РФ сейчас находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - добавили в СБУ. В начале марта СБУ сообщила, что передала в суд дело против 41 депутата Госдумы России, которые голосовали за признание Донецкой и Луганской Народных республик. В феврале СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении еще 55 депутатов Госдумы РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230718/krasovskiy-1884842481.html

https://ria.ru/20230629/balitskiy-1881214753.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, служба безопасности украины, госдума рф, украина, ситуация в днр и лнр