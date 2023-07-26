Обращение Зеленского о ситуации в Черном море шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского о безопасности в Черном море
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении о том, что нужно "обеспечить безопасность в Черном море".
"Такие заявления говорят о желании Зеленского вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией", — написал один из комментаторов.
"Он тратит деньги американских и европейских налогоплательщиков на разжигание конфликта", — отметил другой.
"Вам нужно как можно скорее думать о мире", — заявил третий.
"Условия зерновой сделки не соблюдались", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы использовали грузовые [гражданские] корабли для перевозки оружия ", — заключили читатели.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля черноморская инициатива перестала действовать.
"Вам нужно как можно скорее думать о мире", — заявил третий.
"Условия зерновой сделки не соблюдались", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы использовали грузовые [гражданские] корабли для перевозки оружия ", — заключили читатели.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля черноморская инициатива перестала действовать.