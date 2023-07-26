https://ria.ru/20230726/ukraina-1886303278.html

Обращение Зеленского о ситуации в Черном море шокировало пользователей Сети

Обращение Зеленского о ситуации в Черном море шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 26.07.2023

Обращение Зеленского о ситуации в Черном море шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении о том, что нужно "обеспечить безопасность в Черном море". РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:11

2023-07-26T09:11

2023-07-26T09:11

в мире

черное море

украина

москва

владимир зеленский

нато

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении о том, что нужно "обеспечить безопасность в Черном море"."Такие заявления говорят о желании Зеленского вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией", — написал один из комментаторов. "Он тратит деньги американских и европейских налогоплательщиков на разжигание конфликта", — отметил другой. "Вам нужно как можно скорее думать о мире", — заявил третий. "Условия зерновой сделки не соблюдались", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы использовали грузовые [гражданские] корабли для перевозки оружия ", — заключили читатели. Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля черноморская инициатива перестала действовать.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

https://ria.ru/20230726/oruzhie-1886227854.html

черное море

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черное море, украина, москва, владимир зеленский, нато, зерновая сделка