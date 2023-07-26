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Обращение Зеленского о ситуации в Черном море шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 26.07.2023
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09:11 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886303278.html
Обращение Зеленского о ситуации в Черном море шокировало пользователей Сети
Обращение Зеленского о ситуации в Черном море шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 26.07.2023
Обращение Зеленского о ситуации в Черном море шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении о том, что нужно "обеспечить безопасность в Черном море". РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:11
2023-07-26T09:11
в мире
черное море
украина
москва
владимир зеленский
нато
зерновая сделка
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении о том, что нужно "обеспечить безопасность в Черном море"."Такие заявления говорят о желании Зеленского вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией", — написал один из комментаторов. "Он тратит деньги американских и европейских налогоплательщиков на разжигание конфликта", — отметил другой. "Вам нужно как можно скорее думать о мире", — заявил третий. "Условия зерновой сделки не соблюдались", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы использовали грузовые [гражданские] корабли для перевозки оружия ", — заключили читатели. Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля черноморская инициатива перестала действовать.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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в мире, черное море, украина, москва, владимир зеленский, нато, зерновая сделка
В мире, Черное море, Украина, Москва, Владимир Зеленский, НАТО, Зерновая сделка
Обращение Зеленского о ситуации в Черном море шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского о безопасности в Черном море

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении о том, что нужно "обеспечить безопасность в Черном море".
"Такие заявления говорят о желании Зеленского вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией", — написал один из комментаторов.
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"Он тратит деньги американских и европейских налогоплательщиков на разжигание конфликта", — отметил другой.

"Вам нужно как можно скорее думать о мире", — заявил третий.

"Условия зерновой сделки не соблюдались", — поделился мнением еще один пользователь.

"Вы использовали грузовые [гражданские] корабли для перевозки оружия ", — заключили читатели.

Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля черноморская инициатива перестала действовать.
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В миреЧерное мореУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийНАТОЗерновая сделка
 
 
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