https://ria.ru/20230726/ucheniya-1886360564.html
Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях
Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях - РИА Новости, 26.07.2023
Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях
В крымской Евпатории пройдут учения, в городе могут быть слышны хлопки, говорится в сообщении главы горадминистрации Елены Демидовой. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:20
2023-07-26T13:20
2023-07-26T13:24
евпатория
безопасность
республика крым
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В крымской Евпатории пройдут учения, в городе могут быть слышны хлопки, говорится в сообщении главы горадминистрации Елены Демидовой. "Сегодня на полигоне около Евпатории после 13.00 планируются учения. Вероятнее всего, в городе будут слышны хлопки", - написала Демидова в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230724/volontery-1885969864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, безопасность, республика крым, новости - туризм
Евпатория, Безопасность, Республика Крым, Новости - Туризм
Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях
Мэр Евпатории Демидова предупредила о возможных звуках хлопков из-за учений