https://ria.ru/20230726/ucheniya-1886360564.html

Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях

Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях - РИА Новости, 26.07.2023

Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях

В крымской Евпатории пройдут учения, в городе могут быть слышны хлопки, говорится в сообщении главы горадминистрации Елены Демидовой. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:20

2023-07-26T13:20

2023-07-26T13:24

евпатория

безопасность

республика крым

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В крымской Евпатории пройдут учения, в городе могут быть слышны хлопки, говорится в сообщении главы горадминистрации Елены Демидовой. "Сегодня на полигоне около Евпатории после 13.00 планируются учения. Вероятнее всего, в городе будут слышны хлопки", - написала Демидова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230724/volontery-1885969864.html

евпатория

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

евпатория, безопасность, республика крым, новости - туризм