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Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях - РИА Новости, 26.07.2023
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13:20 26.07.2023 (обновлено: 13:24 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/ucheniya-1886360564.html
Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях
Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях - РИА Новости, 26.07.2023
Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях
В крымской Евпатории пройдут учения, в городе могут быть слышны хлопки, говорится в сообщении главы горадминистрации Елены Демидовой. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:20
2023-07-26T13:24
евпатория
безопасность
республика крым
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В крымской Евпатории пройдут учения, в городе могут быть слышны хлопки, говорится в сообщении главы горадминистрации Елены Демидовой. "Сегодня на полигоне около Евпатории после 13.00 планируются учения. Вероятнее всего, в городе будут слышны хлопки", - написала Демидова в своем телеграм-канале.
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евпатория, безопасность, республика крым, новости - туризм
Евпатория, Безопасность, Республика Крым, Новости - Туризм
Мэр Евпатории предупредила горожан об учениях

Мэр Евпатории Демидова предупредила о возможных звуках хлопков из-за учений

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкЗдание администрации Евпатории
Здание администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Здание администрации Евпатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В крымской Евпатории пройдут учения, в городе могут быть слышны хлопки, говорится в сообщении главы горадминистрации Елены Демидовой.
"Сегодня на полигоне около Евпатории после 13.00 планируются учения. Вероятнее всего, в городе будут слышны хлопки", - написала Демидова в своем телеграм-канале.
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