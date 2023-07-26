СМИ заявили о рисках для Турции из-за сопровождения НАТО судов с зерном
Milliyet: охрана НАТО судов с зерном в Черном море грозит Турции рискованной ситуацией
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Сопровождение кораблями стран-членов НАТО судов с зерном в Черном море станет нарушением Конвенции Монтрё, Турция окажется в "рискованной" ситуации, пишет газета Milliyet.
Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис ранее заявил, что США и страны НАТО могут сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России.
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"Реализация такого шага будет означать нарушение Конвенции Монтрё, а Турция может оказаться в "рискованной" ситуации, если корабли НАТО пройдут через турецкие проливы и выйдут в Черное море", - пишет газета.
Экс-посол Турции в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гусейн Дириёз считает маловероятным реализацию идеи о сопровождении кораблями НАТО зерновых судов в Черном море.
"Потому что президент США Джо Байден недавно заявил, что не хочет принимать в альянс страну, находящуюся в конфликте с Россией, и превращать ситуацию в конфликт НАТО-Россия. Поэтому я не думаю, что у этой идеи будет много сторонников", - сказал дипломат, слова которого приводит издание.
Он добавил, что "помимо членства в НАТО, Турция, как страна, реализующая режим доступа в Черное море через (Конвенцию) Монтрё, должна и впредь действовать осторожно в этом отношении". "Монтрё должен неукоснительно выполняться. Зерновая сделка была осуществлена под руководством ООН, и ООН должна и впредь находиться в центре подобных шагов по деэскалации. Мандат НАТО заключается в охране и защите стран альянса. Я не думаю, что существует ситуация, которая укладывается в эти рамки", - добавил он.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.