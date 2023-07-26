https://ria.ru/20230726/tserkov-1886450942.html

На Украине останется одна православная церковь, утверждают в Киеве

На Украине останется одна православная церковь, утверждают в Киеве - РИА Новости, 26.07.2023

На Украине останется одна православная церковь, утверждают в Киеве

На Украине со временем будет одна поместная православная церковь, канонической Украинской православной церкви предстоит решить, как устраивать отношения с... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:55

2023-07-26T17:55

2023-07-26T17:55

религия

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

украина

в мире

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Украине со временем будет одна поместная православная церковь, канонической Украинской православной церкви предстоит решить, как устраивать отношения с раскольнической структурой "Православная церковь Украины", считает глава госслужбы по этнополитике и свободы совести Виктор Еленский. "Церковь, которая разорвала с Московским патриархатом, у нее с точки зрения канонического права неурегулированный статус. Разорвала с РФ и рассказала всем поместным церквям, что они не являются частью Российской церкви. Дальше они обращаются к тем престолам, с которыми они по команде Москвы разорвали общение: с Константинополем, Александрией, Кипром и Элладой", - сказал Еленский в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, после этого УПЦ должна решить, как она "устраивает свои отношения с ПЦУ". "Этот процесс должен завершиться тем, что на Украине так или иначе будет одна поместная православная церковь", - добавил Еленский. На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230726/obvinenie-1886349283.html

https://ria.ru/20230726/oon-1886279745.html

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ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина, в мире