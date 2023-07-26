https://ria.ru/20230726/tserkov-1886450942.html
На Украине останется одна православная церковь, утверждают в Киеве
На Украине останется одна православная церковь, утверждают в Киеве - РИА Новости, 26.07.2023
На Украине останется одна православная церковь, утверждают в Киеве
На Украине со временем будет одна поместная православная церковь, канонической Украинской православной церкви предстоит решить, как устраивать отношения с... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:55
2023-07-26T17:55
2023-07-26T17:55
религия
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153154/52/1531545258_0:41:3072:1768_1920x0_80_0_0_8357857bbc2f59419ed0bccc586857ad.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Украине со временем будет одна поместная православная церковь, канонической Украинской православной церкви предстоит решить, как устраивать отношения с раскольнической структурой "Православная церковь Украины", считает глава госслужбы по этнополитике и свободы совести Виктор Еленский. "Церковь, которая разорвала с Московским патриархатом, у нее с точки зрения канонического права неурегулированный статус. Разорвала с РФ и рассказала всем поместным церквям, что они не являются частью Российской церкви. Дальше они обращаются к тем престолам, с которыми они по команде Москвы разорвали общение: с Константинополем, Александрией, Кипром и Элладой", - сказал Еленский в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, после этого УПЦ должна решить, как она "устраивает свои отношения с ПЦУ". "Этот процесс должен завершиться тем, что на Украине так или иначе будет одна поместная православная церковь", - добавил Еленский. На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230726/obvinenie-1886349283.html
https://ria.ru/20230726/oon-1886279745.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153154/52/1531545258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dfc065268677bb480dde45de5af97f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Украина, В мире
На Украине останется одна православная церковь, утверждают в Киеве
Госслужба по этнополитике утверждает, что на Украине останется одна православная церковь
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Украине со временем будет одна поместная православная церковь, канонической Украинской православной церкви предстоит решить, как устраивать отношения с раскольнической структурой "Православная церковь Украины", считает глава госслужбы по этнополитике и свободы совести Виктор Еленский.
"Церковь, которая разорвала с Московским патриархатом
, у нее с точки зрения канонического права неурегулированный статус. Разорвала с РФ
и рассказала всем поместным церквям, что они не являются частью Российской церкви. Дальше они обращаются к тем престолам, с которыми они по команде Москвы
разорвали общение: с Константинополем, Александрией
, Кипром
и Элладой", - сказал Еленский в эфире всеукраинского телемарафона.
Экс-митрополита Роменской епархии УПЦ обвинили в поддержке спецоперации
По его словам, после этого УПЦ должна решить, как она "устраивает свои отношения с ПЦУ". "Этот процесс должен завершиться тем, что на Украине так или иначе будет одна поместная православная церковь", - добавил Еленский.
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Лондон пытается не допустить к трибуне докладчиков по теме гонений на УПЦ