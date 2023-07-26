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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 26.07.2023 (обновлено: 19:22 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/trevoga-1886453374.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:02
2023-07-26T19:22
в мире
киевская область
киев
украина
специальная военная операция на украине
винницкая область
владимир путин
ивано-франковская область
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Около 18:33 звуки сирены прозвучали во Львовской, Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, охватив всю украинскую территорию. До этого тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Николаевской и Сумской областях.Днем в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомирской и Винницкой областях.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230724/vzryv-1886033499.html
киевская область
киев
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винницкая область
ивано-франковская область
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в мире, киевская область, киев, украина, винницкая область, владимир путин, ивано-франковская область, хмельницкий (город)
В мире, Киевская область, Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Владимир Путин, Ивано-Франковская область, Хмельницкий (город)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны

© AFP 2023 / ROMAN PILIPEYЛюди сидят в метро во время воздушной тревоги в Киеве
Люди сидят в метро во время воздушной тревоги в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEY
Люди сидят в метро во время воздушной тревоги в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Около 18:33 звуки сирены прозвучали во Львовской, Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, охватив всю украинскую территорию. До этого тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Николаевской и Сумской областях.
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
24 июля, 19:12
Днем в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомирской и Винницкой областях.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьКиевУкраинаВинницкая областьВладимир ПутинИвано-Франковская областьХмельницкий (город)
 
 
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