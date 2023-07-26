https://ria.ru/20230726/trevoga-1886453374.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:02

2023-07-26T18:02

2023-07-26T19:22

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Около 18:33 звуки сирены прозвучали во Львовской, Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, охватив всю украинскую территорию. До этого тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Николаевской и Сумской областях.Днем в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомирской и Винницкой областях.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230724/vzryv-1886033499.html

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