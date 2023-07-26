https://ria.ru/20230726/toplivo-1886405378.html

На совещании Путина с правительством не обсуждался вопрос цен на топливо

На совещании Путина с правительством не обсуждался вопрос цен на топливо - РИА Новости, 26.07.2023

На совещании Путина с правительством не обсуждался вопрос цен на топливо

Вопрос цен на топливо в РФ не обсуждался на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:32

2023-07-26T15:32

2023-07-26T15:37

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вопрос цен на топливо в РФ не обсуждался на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны."Нет, вчера цены на топливо не обсуждались", - ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждался ли вопрос цен на топливо на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, цены на нефть