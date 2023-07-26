https://ria.ru/20230726/toplivo-1886405378.html
На совещании Путина с правительством не обсуждался вопрос цен на топливо
На совещании Путина с правительством не обсуждался вопрос цен на топливо - РИА Новости, 26.07.2023
На совещании Путина с правительством не обсуждался вопрос цен на топливо
Вопрос цен на топливо в РФ не обсуждался на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:32
2023-07-26T15:32
2023-07-26T15:37
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вопрос цен на топливо в РФ не обсуждался на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны."Нет, вчера цены на топливо не обсуждались", - ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждался ли вопрос цен на топливо на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, цены на нефть
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика, Цены на нефть
На совещании Путина с правительством не обсуждался вопрос цен на топливо
Песков: вопрос с ценами на топливо не обсуждался на совещании Путина с правительством