https://ria.ru/20230726/tekhnologii-1886495214.html

Моор: Западно-Сибирский НОЦ успешно внедряет инновационные технологии

Моор: Западно-Сибирский НОЦ успешно внедряет инновационные технологии - РИА Новости, 26.07.2023

Моор: Западно-Сибирский НОЦ успешно внедряет инновационные технологии

Ученые Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центр не только активно разрабатывают инновационные технологии, но и успешно внедряют их в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T22:10

2023-07-26T22:10

2023-07-26T22:10

тюменская область

тюменская область

ямал

александр моор

наталья комарова

дмитрий артюхов

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ТЮМЕНЬ, 26 июл - РИА Новости. Ученые Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центр не только активно разрабатывают инновационные технологии, но и успешно внедряют их в реальное производство, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр объединяет одиннадцать университетов, пятнадцать научных организаций, десять компаний и пять структур поддержки инноваций из Тюменской области, Югры и Ямала и входит в число лидеров федерального уровня. "Наши исследователи заслужили высокую оценку. Ученые не только активно разрабатывают инновационные технологии, но и успешно внедряют их в реальное производство. Например, создали автоматизированную систему, которая собирает данные для распознавания возбудителей болезней сельскохозяйственных растений. Ее уже испытали в агрохолдинге "УГМК-Агро", дополнив новыми программными модулями, и теперь используют на практике", - отметил Моор. По словам губернатора, научно-образовательный центр получает комплексную поддержку, только на ключевые технологические проекты за 2019–2022 годы направили 755 миллионов рублей региональных субсидий. Работает программа региональных мегагрантов на масштабные исследования фундаментального характера. Налажена межрегиональная инфраструктура вывода на рынок новых продуктов и технологий. Большое внимание развитию Западно-Сибирского НОЦ уделяют также губернаторы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. "Вместе с учеными и производственниками мы обеспечиваем технологический суверенитет нашей страны", - подчеркнул Моор.

https://ria.ru/20230725/voda-1886231874.html

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тюменская область, ямал, александр моор, наталья комарова, дмитрий артюхов