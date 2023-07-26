https://ria.ru/20230726/svyatenko-1886401322.html

Сенатор рассказала о поддержке молодых семей и работе с молодежью

Сенатор рассказала о поддержке молодых семей и работе с молодежью - РИА Новости, 26.07.2023

Сенатор рассказала о поддержке молодых семей и работе с молодежью

Проблему демографии подняла председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, подводя итоги весенней сессии на мероприятии в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:19

2023-07-26T15:19

2023-07-26T15:19

общество

инна святенко

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Проблему демографии подняла председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, подводя итоги весенней сессии на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."Нам необходимы те меры поддержки молодых семей, те молодежные программы, которые бы дали импульс для рождаемости и для того, чтобы семьи у нас имели много детей", – отметила сенатор.По словам Святенко, была проанализирована ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях: "Появилась новая для нас работа, связанная с новыми нашими регионами и приведением в соответствие законодательства. Оно по целому ряду позиций разнилось, и сейчас очень важно нам ни в коей мере не ухудшить положение граждан новых регионов".Подчеркнув значимость ведения здорового образа жизни и работы с молодежью, сенатор напомнила о принятии соответствующего закона: "Теперь вейпы и кальяны нельзя продавать несовершеннолетним, а также стимулировать сбыт этой продукции школьникам и студентам".Также Инна Святенко коснулась проблем малообеспеченных семей: "Ранее при признании малоимущими учитывался доход всего домохозяйства. Две-три семьи хоть и родственники, но это отдельные семьи. Они не ведут совместного хозяйства, у них просто нет возможности жить раздельно. Поэтому было принято решение считать не по домохозяйству, а считать доход отдельной семьи", — сообщила Инна Святенко.

https://ria.ru/20230726/dvoynykh-1886398945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, инна святенко