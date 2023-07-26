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Сенатор рассказала о поддержке молодых семей и работе с молодежью - РИА Новости, 26.07.2023
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15:19 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/svyatenko-1886401322.html
Сенатор рассказала о поддержке молодых семей и работе с молодежью
Сенатор рассказала о поддержке молодых семей и работе с молодежью - РИА Новости, 26.07.2023
Сенатор рассказала о поддержке молодых семей и работе с молодежью
Проблему демографии подняла председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, подводя итоги весенней сессии на мероприятии в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:19
2023-07-26T15:19
общество
инна святенко
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Проблему демографии подняла председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, подводя итоги весенней сессии на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."Нам необходимы те меры поддержки молодых семей, те молодежные программы, которые бы дали импульс для рождаемости и для того, чтобы семьи у нас имели много детей", – отметила сенатор.По словам Святенко, была проанализирована ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях: "Появилась новая для нас работа, связанная с новыми нашими регионами и приведением в соответствие законодательства. Оно по целому ряду позиций разнилось, и сейчас очень важно нам ни в коей мере не ухудшить положение граждан новых регионов".Подчеркнув значимость ведения здорового образа жизни и работы с молодежью, сенатор напомнила о принятии соответствующего закона: "Теперь вейпы и кальяны нельзя продавать несовершеннолетним, а также стимулировать сбыт этой продукции школьникам и студентам".Также Инна Святенко коснулась проблем малообеспеченных семей: "Ранее при признании малоимущими учитывался доход всего домохозяйства. Две-три семьи хоть и родственники, но это отдельные семьи. Они не ведут совместного хозяйства, у них просто нет возможности жить раздельно. Поэтому было принято решение считать не по домохозяйству, а считать доход отдельной семьи", — сообщила Инна Святенко.
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общество, инна святенко
Общество, Инна Святенко

Сенатор рассказала о поддержке молодых семей и работе с молодежью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко во время пресс-конференции по итогам работы Комитета Совета Федерации по социальной политике в весеннюю сессию в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко во время пресс-конференции по итогам работы Комитета Совета Федерации по социальной политике в весеннюю сессию в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Проблему демографии подняла председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, подводя итоги весенней сессии на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Нам необходимы те меры поддержки молодых семей, те молодежные программы, которые бы дали импульс для рождаемости и для того, чтобы семьи у нас имели много детей", – отметила сенатор.
По словам Святенко, была проанализирована ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях: "Появилась новая для нас работа, связанная с новыми нашими регионами и приведением в соответствие законодательства. Оно по целому ряду позиций разнилось, и сейчас очень важно нам ни в коей мере не ухудшить положение граждан новых регионов".
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Подчеркнув значимость ведения здорового образа жизни и работы с молодежью, сенатор напомнила о принятии соответствующего закона: "Теперь вейпы и кальяны нельзя продавать несовершеннолетним, а также стимулировать сбыт этой продукции школьникам и студентам".
Также Инна Святенко коснулась проблем малообеспеченных семей: "Ранее при признании малоимущими учитывался доход всего домохозяйства. Две-три семьи хоть и родственники, но это отдельные семьи. Они не ведут совместного хозяйства, у них просто нет возможности жить раздельно. Поэтому было принято решение считать не по домохозяйству, а считать доход отдельной семьи", — сообщила Инна Святенко.
 
ОбществоИнна Святенко
 
 
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