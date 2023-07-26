https://ria.ru/20230726/svyatenko-1886401322.html
Сенатор рассказала о поддержке молодых семей и работе с молодежью
Сенатор рассказала о поддержке молодых семей и работе с молодежью - РИА Новости, 26.07.2023
Сенатор рассказала о поддержке молодых семей и работе с молодежью
Проблему демографии подняла председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, подводя итоги весенней сессии на мероприятии в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:19
2023-07-26T15:19
2023-07-26T15:19
общество
инна святенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886400938_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_866dda92d14261fdcb9a554feefe6a19.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Проблему демографии подняла председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, подводя итоги весенней сессии на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."Нам необходимы те меры поддержки молодых семей, те молодежные программы, которые бы дали импульс для рождаемости и для того, чтобы семьи у нас имели много детей", – отметила сенатор.По словам Святенко, была проанализирована ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях: "Появилась новая для нас работа, связанная с новыми нашими регионами и приведением в соответствие законодательства. Оно по целому ряду позиций разнилось, и сейчас очень важно нам ни в коей мере не ухудшить положение граждан новых регионов".Подчеркнув значимость ведения здорового образа жизни и работы с молодежью, сенатор напомнила о принятии соответствующего закона: "Теперь вейпы и кальяны нельзя продавать несовершеннолетним, а также стимулировать сбыт этой продукции школьникам и студентам".Также Инна Святенко коснулась проблем малообеспеченных семей: "Ранее при признании малоимущими учитывался доход всего домохозяйства. Две-три семьи хоть и родственники, но это отдельные семьи. Они не ведут совместного хозяйства, у них просто нет возможности жить раздельно. Поэтому было принято решение считать не по домохозяйству, а считать доход отдельной семьи", — сообщила Инна Святенко.
https://ria.ru/20230726/dvoynykh-1886398945.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886400938_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_366bc779c94d5d578024a4fe1da5ef2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, инна святенко
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Проблему демографии подняла председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, подводя итоги весенней сессии на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Нам необходимы те меры поддержки молодых семей, те молодежные программы, которые бы дали импульс для рождаемости и для того, чтобы семьи у нас имели много детей", – отметила сенатор.
По словам Святенко, была проанализирована ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях: "Появилась новая для нас работа, связанная с новыми нашими регионами и приведением в соответствие законодательства. Оно по целому ряду позиций разнилось, и сейчас очень важно нам ни в коей мере не ухудшить положение граждан новых регионов".
Сенатор оценил роль фермеров на продовольственном рынке России
Подчеркнув значимость ведения здорового образа жизни и работы с молодежью, сенатор напомнила о принятии соответствующего закона: "Теперь вейпы и кальяны нельзя продавать несовершеннолетним, а также стимулировать сбыт этой продукции школьникам и студентам".
Также Инна Святенко коснулась проблем малообеспеченных семей: "Ранее при признании малоимущими учитывался доход всего домохозяйства. Две-три семьи хоть и родственники, но это отдельные семьи. Они не ведут совместного хозяйства, у них просто нет возможности жить раздельно. Поэтому было принято решение считать не по домохозяйству, а считать доход отдельной семьи", — сообщила Инна Святенко.