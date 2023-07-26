https://ria.ru/20230726/svet-1886346273.html

Поселок Зайцево в ДНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Поселок Зайцево в ДНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023

Поселок Зайцево в ДНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Горловский поселок Зайцево обесточен в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:26

2023-07-26T12:26

2023-07-26T12:26

специальная военная операция на украине

зайцево

горловка

в мире

иван приходько

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Горловский поселок Зайцево обесточен в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Обстрелом украинских террористов обесточен горловский поселок Зайцево", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в среду, что в 9.40 и 10.25 мск украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, к которому относится указанный поселок, выпустив семь снарядов калибра 152 миллиметра. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

горловка

донецкая народная республика

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зайцево, горловка, в мире, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины