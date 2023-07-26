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Поселок Зайцево в ДНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/svet-1886346273.html
Поселок Зайцево в ДНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ
Поселок Зайцево в ДНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
Поселок Зайцево в ДНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ
Горловский поселок Зайцево обесточен в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:26
2023-07-26T12:26
специальная военная операция на украине
зайцево
горловка
в мире
иван приходько
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Горловский поселок Зайцево обесточен в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале. "Обстрелом украинских террористов обесточен горловский поселок Зайцево", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в среду, что в 9.40 и 10.25 мск украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, к которому относится указанный поселок, выпустив семь снарядов калибра 152 миллиметра. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
горловка
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зайцево, горловка, в мире, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Горловка, В мире, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Поселок Зайцево в ДНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько: поселок Зайцево остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела
Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Горловский поселок Зайцево обесточен в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.
«
"Обстрелом украинских террористов обесточен горловский поселок Зайцево", - написал Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в среду, что в 9.40 и 10.25 мск украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, к которому относится указанный поселок, выпустив семь снарядов калибра 152 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗайцевоГорловкаВ миреИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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