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Обновленный SSJ получит название SJ-100 - РИА Новости, 26.07.2023
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19:43 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/ssj-1886475135.html
Обновленный SSJ получит название SJ-100
Обновленный SSJ получит название SJ-100 - РИА Новости, 26.07.2023
Обновленный SSJ получит название SJ-100
Обновленный отечественный самолёт SSJ New получит название SJ-100, следует из надписи на самолёте, которую заметил корреспондент РИА Новости, и подтверждения... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:43
2023-07-26T19:43
sukhoi superjet 100 (ssj100)
иркут (корпорация)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обновленный отечественный самолёт SSJ New получит название SJ-100, следует из надписи на самолёте, которую заметил корреспондент РИА Новости, и подтверждения пресс-службы производителя. На одном из новых самолётов на мероприятии, посвященном переименованию производителя воздушного судна, корпорации "Иркут" в "Яковлев", значится "SJ-100". Предыдущая модель называлась SSJ-100, Sukhoi Superjet 100. "SSJ New теперь будет SJ-100", - сказали в пресс-службе "Иркута". SSJ New - обновленная и импортозамещенная версия SSJ-100.
https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html
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sukhoi superjet 100 (ssj100), иркут (корпорация)
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Иркут (корпорация)
Обновленный SSJ получит название SJ-100

Обновленный отечественный самолет SSJ New будет называться SJ-100

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМонтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW)
Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обновленный отечественный самолёт SSJ New получит название SJ-100, следует из надписи на самолёте, которую заметил корреспондент РИА Новости, и подтверждения пресс-службы производителя.
На одном из новых самолётов на мероприятии, посвященном переименованию производителя воздушного судна, корпорации "Иркут" в "Яковлев", значится "SJ-100". Предыдущая модель называлась SSJ-100, Sukhoi Superjet 100.
"SSJ New теперь будет SJ-100", - сказали в пресс-службе "Иркута".
SSJ New - обновленная и импортозамещенная версия SSJ-100.
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