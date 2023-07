Обновленный SSJ получит название SJ-100

https://ria.ru/20230726/ssj-1886475135.html

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обновленный отечественный самолёт SSJ New получит название SJ-100, следует из надписи на самолёте, которую заметил корреспондент РИА Новости, и подтверждения пресс-службы производителя. На одном из новых самолётов на мероприятии, посвященном переименованию производителя воздушного судна, корпорации "Иркут" в "Яковлев", значится "SJ-100". Предыдущая модель называлась SSJ-100, Sukhoi Superjet 100. "SSJ New теперь будет SJ-100", - сказали в пресс-службе "Иркута". SSJ New - обновленная и импортозамещенная версия SSJ-100.

