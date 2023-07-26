https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886498075.html

Спецоперация, 26 июля: против России развязали кибервойну

Спецоперация, 26 июля: против России развязали кибервойну - РИА Новости, 26.07.2023

Спецоперация, 26 июля: против России развязали кибервойну

О новых потерях ВСУ, планах НАТО в Черном море и кибервойне против России, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T22:44

2023-07-26T22:44

2023-07-26T23:16

специальная военная операция на украине

в мире

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брюссель

дмитрий медведев

роман старовойт

нато

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. О новых потерях ВСУ, планах НАТО в Черном море и кибервойне против России, — в материале РИА Новости.России объявили кибервойнуС начала спецоперации против России ведется кибервойна, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в обращении к участникам стратегической сессии госкорпорации "Росатом"."Вопросы цифровой безопасности государства, надежной работы всех информационных систем сегодня имеют особое значение. С момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере резко возросли. Против России развязана настоящая война в киберпространстве", — сказал он.Помимо этого, постоянно усиливается санкционное давление на Москву со стороны недружественных стран, добавил чиновник."Все это требует от нас активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры", — сказал Медведев, призвав совершенствовать отечественные технологические продукты. Ход операцииБорьба с мини-дронамиГендиректор Рыбинского завода приборостроения (входит в "Росэлектронику") Андрей Комогорцев рассказал о разработке комплекса по обнаружению мини-дронов, она находится на финальном этапе. По его словам, этот комплекс сможет обнаруживать самые сложные объекты, например миниатюрные гражданские коптеры. "Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали — дрон размером 16х20 сантиметров, типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки", — рассказал Комогорцев. Как следует из данных портала госзакупок, на оснащение Смоленской АЭС средствами защиты от беспилотников направят 348,7 миллиона рублей. Актуальность закупки связана с последними событиями. Так, в начале июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении дрона в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений критических объектов. Что произошло в мире

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

https://ria.ru/20230726/oruzhie-1886227854.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

россия

украина

брюссель

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