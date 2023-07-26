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Спецоперация, 26 июля: против России развязали кибервойну - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 26.07.2023 (обновлено: 23:16 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886498075.html
Спецоперация, 26 июля: против России развязали кибервойну
Спецоперация, 26 июля: против России развязали кибервойну - РИА Новости, 26.07.2023
Спецоперация, 26 июля: против России развязали кибервойну
О новых потерях ВСУ, планах НАТО в Черном море и кибервойне против России, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T22:44
2023-07-26T23:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
брюссель
дмитрий медведев
роман старовойт
нато
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. О новых потерях ВСУ, планах НАТО в Черном море и кибервойне против России, — в материале РИА Новости.России объявили кибервойнуС начала спецоперации против России ведется кибервойна, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в обращении к участникам стратегической сессии госкорпорации "Росатом"."Вопросы цифровой безопасности государства, надежной работы всех информационных систем сегодня имеют особое значение. С момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере резко возросли. Против России развязана настоящая война в киберпространстве", — сказал он.Помимо этого, постоянно усиливается санкционное давление на Москву со стороны недружественных стран, добавил чиновник."Все это требует от нас активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры", — сказал Медведев, призвав совершенствовать отечественные технологические продукты. Ход операцииБорьба с мини-дронамиГендиректор Рыбинского завода приборостроения (входит в "Росэлектронику") Андрей Комогорцев рассказал о разработке комплекса по обнаружению мини-дронов, она находится на финальном этапе. По его словам, этот комплекс сможет обнаруживать самые сложные объекты, например миниатюрные гражданские коптеры. "Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали — дрон размером 16х20 сантиметров, типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки", — рассказал Комогорцев. Как следует из данных портала госзакупок, на оснащение Смоленской АЭС средствами защиты от беспилотников направят 348,7 миллиона рублей. Актуальность закупки связана с последними событиями. Так, в начале июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении дрона в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений критических объектов. Что произошло в мире
https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html
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в мире, россия, украина, брюссель, дмитрий медведев, роман старовойт, нато, евросоюз, су-34, f-16, софия тесфамариам
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Брюссель, Дмитрий Медведев, Роман Старовойт, НАТО, Евросоюз, Су-34, F-16, София Тесфамариам
Спецоперация, 26 июля: против России развязали кибервойну

Зампред Совбеза Медведев: с начала спецоперации против России развязали кибервойну

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. О новых потерях ВСУ, планах НАТО в Черном море и кибервойне против России, — в материале РИА Новости.

России объявили кибервойну

С начала спецоперации против России ведется кибервойна, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в обращении к участникам стратегической сессии госкорпорации "Росатом".
"Вопросы цифровой безопасности государства, надежной работы всех информационных систем сегодня имеют особое значение. С момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере резко возросли. Против России развязана настоящая война в киберпространстве", — сказал он.
Помимо этого, постоянно усиливается санкционное давление на Москву со стороны недружественных стран, добавил чиновник.
"Все это требует от нас активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры", — сказал Медведев, призвав совершенствовать отечественные технологические продукты.
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне бундесвера в Мюнстере, Германия - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Во всем виноваты украинцы: бундесвер нашел стрелочника
Вчера, 08:00

Ход операции

  • Российские военные за сутки отразили несколько попыток наступления ВСУ: на Краснолиманском направлении войска противника потеряли более 190 человек и пять бронемашин, на Ореховском — более 100 человек, 22 танка и десять БМП;
  • Группировка "Восток" отразила атаки украинских боевиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также нанесла удар по живой силе и технике в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино в Запорожской области и Сторожевого и Нескучного в ДНР;
  • На Донецком направлении потери армии противника составили до 210 военных, на Херсонском — до 40;
  • На Купянском направлении группировка "Запад" провела успешное наступление и заняла более выгодные позиции, уничтожив за сутки 13 единиц украинской техники;
  • Российские войска также продолжили наступление в районе Сергеевки, продвижение составило до трех километров по фронту и на 2,7 километра в глубину обороны ВСУ;
  • Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два удара по силам и средствам подразделений 14-й отдельной мехбригады украинских боевиков на Купянском направлении, уничтожив до взвода живой силы и бронеавтомобили.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.07.2023Посмотреть

Борьба с мини-дронами

Гендиректор Рыбинского завода приборостроения (входит в "Росэлектронику") Андрей Комогорцев рассказал о разработке комплекса по обнаружению мини-дронов, она находится на финальном этапе.
По его словам, этот комплекс сможет обнаруживать самые сложные объекты, например миниатюрные гражданские коптеры.
«
"Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали — дрон размером 16х20 сантиметров, типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки", — рассказал Комогорцев.
Как следует из данных портала госзакупок, на оснащение Смоленской АЭС средствами защиты от беспилотников направят 348,7 миллиона рублей.
Актуальность закупки связана с последними событиями. Так, в начале июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении дрона в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений критических объектов.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины
Вчера, 08:00

Что произошло в мире

  • Украина: Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации;
  • Эритрея: постпред страны при ООН София Тесфамариам заявила, что спецоперация началась из-за многолетних провокаций России со стороны Запада;
  • Евросоюз: постпреды ЕС на заседании в Брюсселе согласовали продление действия персональных санкций против Москвы из-за конфликта на Украине;
  • НАТО: на фоне прекращения зерновой сделки альянс заявил о планах усилить разведку в районе Черного моря, в том числе с помощью БПЛА;
  • США: координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что лидеры НАТО намерены приступить к обучению украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 в скором времени.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБрюссельДмитрий МедведевРоман СтаровойтНАТОЕвросоюзСу-34F-16София Тесфамариам
 
 
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