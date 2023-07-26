Спецоперация, 26 июля: против России развязали кибервойну
Зампред Совбеза Медведев: с начала спецоперации против России развязали кибервойну
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. О новых потерях ВСУ, планах НАТО в Черном море и кибервойне против России, — в материале РИА Новости.
России объявили кибервойну
С начала спецоперации против России ведется кибервойна, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в обращении к участникам стратегической сессии госкорпорации "Росатом".
"Вопросы цифровой безопасности государства, надежной работы всех информационных систем сегодня имеют особое значение. С момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере резко возросли. Против России развязана настоящая война в киберпространстве", — сказал он.
Помимо этого, постоянно усиливается санкционное давление на Москву со стороны недружественных стран, добавил чиновник.
"Все это требует от нас активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры", — сказал Медведев, призвав совершенствовать отечественные технологические продукты.
Ход операции
- Российские военные за сутки отразили несколько попыток наступления ВСУ: на Краснолиманском направлении войска противника потеряли более 190 человек и пять бронемашин, на Ореховском — более 100 человек, 22 танка и десять БМП;
- Группировка "Восток" отразила атаки украинских боевиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также нанесла удар по живой силе и технике в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино в Запорожской области и Сторожевого и Нескучного в ДНР;
- На Донецком направлении потери армии противника составили до 210 военных, на Херсонском — до 40;
- На Купянском направлении группировка "Запад" провела успешное наступление и заняла более выгодные позиции, уничтожив за сутки 13 единиц украинской техники;
- Российские войска также продолжили наступление в районе Сергеевки, продвижение составило до трех километров по фронту и на 2,7 километра в глубину обороны ВСУ;
- Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два удара по силам и средствам подразделений 14-й отдельной мехбригады украинских боевиков на Купянском направлении, уничтожив до взвода живой силы и бронеавтомобили.
Борьба с мини-дронами
Гендиректор Рыбинского завода приборостроения (входит в "Росэлектронику") Андрей Комогорцев рассказал о разработке комплекса по обнаружению мини-дронов, она находится на финальном этапе.
По его словам, этот комплекс сможет обнаруживать самые сложные объекты, например миниатюрные гражданские коптеры.
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"Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали — дрон размером 16х20 сантиметров, типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки", — рассказал Комогорцев.
Как следует из данных портала госзакупок, на оснащение Смоленской АЭС средствами защиты от беспилотников направят 348,7 миллиона рублей.
Актуальность закупки связана с последними событиями. Так, в начале июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении дрона в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений критических объектов.
Что произошло в мире
- Украина: Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации;
- Эритрея: постпред страны при ООН София Тесфамариам заявила, что спецоперация началась из-за многолетних провокаций России со стороны Запада;
- Евросоюз: постпреды ЕС на заседании в Брюсселе согласовали продление действия персональных санкций против Москвы из-за конфликта на Украине;
- НАТО: на фоне прекращения зерновой сделки альянс заявил о планах усилить разведку в районе Черного моря, в том числе с помощью БПЛА;
- США: координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что лидеры НАТО намерены приступить к обучению украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 в скором времени.