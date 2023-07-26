https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886482501.html
Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО
Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2023
Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО
Власти Ингушетии отправили для военнослужащих в зоне специальной военной операции очередной гуманитарный груз, он состоит из одежды, обуви, средств защиты и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:22
2023-07-26T20:22
2023-07-26T20:22
надежные люди
украина
махмуд-али калиматов
общество
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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили для военнослужащих в зоне специальной военной операции очередной гуманитарный груз, он состоит из одежды, обуви, средств защиты и медицинских препаратов, сообщила пресс-служба главы региона. "В ближайшие дни военнослужащие из Ингушетии, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получат гуманитарный груз. Им отправлено 45 комплектов предметов первой необходимости, одежда, обувь, защитные средства, предметы личной гигиены и медицинские препараты", - говорится в сообщении. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил признательность всем, кто участвует в гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. "Участники специальной операции на Украине рискуют своими жизнями и посвящают себя служению Отечеству. Они стоят на передовой линии и осуществляют важные задачи в сложных условиях. Именно поэтому гуманитарная помощь им является необходимой и важной", - отметил он.
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886438069.html
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украина, махмуд-али калиматов, общество
Надежные люди, Украина, Махмуд-Али Калиматов, Общество
Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО
Власти Ингушетии отправили одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО