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Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2023
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Надежные люди
 
20:22 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886482501.html
Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО
Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2023
Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО
Власти Ингушетии отправили для военнослужащих в зоне специальной военной операции очередной гуманитарный груз, он состоит из одежды, обуви, средств защиты и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:22
2023-07-26T20:22
надежные люди
украина
махмуд-али калиматов
общество
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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили для военнослужащих в зоне специальной военной операции очередной гуманитарный груз, он состоит из одежды, обуви, средств защиты и медицинских препаратов, сообщила пресс-служба главы региона. "В ближайшие дни военнослужащие из Ингушетии, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получат гуманитарный груз. Им отправлено 45 комплектов предметов первой необходимости, одежда, обувь, защитные средства, предметы личной гигиены и медицинские препараты", - говорится в сообщении. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил признательность всем, кто участвует в гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. "Участники специальной операции на Украине рискуют своими жизнями и посвящают себя служению Отечеству. Они стоят на передовой линии и осуществляют важные задачи в сложных условиях. Именно поэтому гуманитарная помощь им является необходимой и важной", - отметил он.
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886438069.html
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украина, махмуд-али калиматов, общество
Надежные люди, Украина, Махмуд-Али Калиматов, Общество
Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО

Власти Ингушетии отправили одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на башенный комплекс Эрзи, Ингушетия
Вид на башенный комплекс Эрзи, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на башенный комплекс Эрзи, Ингушетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили для военнослужащих в зоне специальной военной операции очередной гуманитарный груз, он состоит из одежды, обуви, средств защиты и медицинских препаратов, сообщила пресс-служба главы региона.
"В ближайшие дни военнослужащие из Ингушетии, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получат гуманитарный груз. Им отправлено 45 комплектов предметов первой необходимости, одежда, обувь, защитные средства, предметы личной гигиены и медицинские препараты", - говорится в сообщении.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил признательность всем, кто участвует в гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
"Участники специальной операции на Украине рискуют своими жизнями и посвящают себя служению Отечеству. Они стоят на передовой линии и осуществляют важные задачи в сложных условиях. Именно поэтому гуманитарная помощь им является необходимой и важной", - отметил он.
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Надежные людиУкраинаМахмуд-Али КалиматовОбщество
 
 
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