https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886482501.html

Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО

Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2023

Ингушетия отправила одежду, обувь и лекарства для военнослужащих в зоне СВО

Власти Ингушетии отправили для военнослужащих в зоне специальной военной операции очередной гуманитарный груз, он состоит из одежды, обуви, средств защиты и... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T20:22

2023-07-26T20:22

2023-07-26T20:22

надежные люди

украина

махмуд-али калиматов

общество

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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии отправили для военнослужащих в зоне специальной военной операции очередной гуманитарный груз, он состоит из одежды, обуви, средств защиты и медицинских препаратов, сообщила пресс-служба главы региона. "В ближайшие дни военнослужащие из Ингушетии, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получат гуманитарный груз. Им отправлено 45 комплектов предметов первой необходимости, одежда, обувь, защитные средства, предметы личной гигиены и медицинские препараты", - говорится в сообщении. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил признательность всем, кто участвует в гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. "Участники специальной операции на Украине рискуют своими жизнями и посвящают себя служению Отечеству. Они стоят на передовой линии и осуществляют важные задачи в сложных условиях. Именно поэтому гуманитарная помощь им является необходимой и важной", - отметил он.

https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886438069.html

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украина, махмуд-али калиматов, общество