https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886459047.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:50

2023-07-26T18:50

2023-07-26T18:50

инфографика

спецоперация

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Подразделения 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжили наступление в районе Сергеевки Луганской Народной Республики и углубились в оборону противника почти на три километра.Параллельно ликвидированы 104 артиллерийских расчета, 128 районов скопления живой силы и техники, четыре склада боеприпасов, два пункта управления. Пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО HIMARS, две ракеты Storm Shadow и 13 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 457 самолетов, 244 вертолета, 5271 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 1139 реактивных систем залпового огня, 10 942 танка и других бронемашин, 5624 орудия полевой артиллерии и 11 906 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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