https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886400158.html

Киев потерял 40 военных на Херсонском направлении

Киев потерял 40 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.07.2023

Киев потерял 40 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении в течение суток до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также самоходную... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:14

2023-07-26T15:14

2023-07-26T15:17

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

безопасность

в мире

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414851_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_efe2c0e43800d0668bd6bf7328a3be94.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении в течение суток до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация, сообщило в среду Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". В районе населенного пункта Зеленовка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

украина

россия

киев

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, безопасность, в мире, херсонская область