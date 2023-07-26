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Киев потерял 40 военных на Херсонском направлении
Киев потерял 40 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Киев потерял 40 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении в течение суток до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также самоходную... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:14
2023-07-26T15:14
2023-07-26T15:17
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении в течение суток до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация, сообщило в среду Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". В районе населенного пункта Зеленовка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина, россия, киев, безопасность, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Безопасность, В мире, Херсонская область
Киев потерял 40 военных на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял 40 военных и технику на Херсонском направлении