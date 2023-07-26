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Россия и Мозамбик усилят сотрудничество по силовой линии
Россия и Мозамбик усилят сотрудничество по силовой линии - РИА Новости, 26.07.2023
Россия и Мозамбик усилят сотрудничество по силовой линии
Россия и Мозамбик усилят двустороннее сотрудничество по линии своих советов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов - об этом речь шла в среду на... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:29
2023-07-26T19:29
2023-07-26T19:29
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мозамбик
николай патрушев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия и Мозамбик усилят двустороннее сотрудничество по линии своих советов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов - об этом речь шла в среду на мероприятиях с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в мозамбикской столице Мапуту. В Мапуту состоялись российско-мозамбикские консультации по безопасности, которые провели Патрушев и министр внутренних дел Мозамбика Арсения Массинге с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Также состоялась рабочая встреча Патрушева с директором службы информации и государственной безопасности Мозамбика Бернарду Лидимбой. "В ходе проведенных встреч и консультаций состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной безопасности. Подробно обсуждены вопросы активизации взаимодействия по линии советов безопасности, а также правоохранительных органов и спецслужб двух стран", - говорится в сообщении. Отдельное внимание уделено углублению сотрудничества по практическим аспектам борьбы с терроризмом и экстремизмом, распространением и пропагандой радикальной идеологии, международной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием полученных преступным путем доходов. "Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", - отмечается в сообщении.
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россия, мозамбик, николай патрушев, мапуту, в мире
Россия, Мозамбик, Николай Патрушев, Мапуту, В мире
Россия и Мозамбик усилят сотрудничество по силовой линии
Совбез: Россия и Мозамбик усилят двустороннее сотрудничество по силовой линии
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия и Мозамбик усилят двустороннее сотрудничество по линии своих советов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов - об этом речь шла в среду на мероприятиях с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в мозамбикской столице Мапуту.
В Мапуту состоялись российско-мозамбикские консультации по безопасности, которые провели Патрушев и министр внутренних дел Мозамбика Арсения Массинге с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Также состоялась рабочая встреча Патрушева с директором службы информации и государственной безопасности Мозамбика Бернарду Лидимбой.
"В ходе проведенных встреч и консультаций состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной безопасности. Подробно обсуждены вопросы активизации взаимодействия по линии советов безопасности, а также правоохранительных органов и спецслужб двух стран", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание уделено углублению сотрудничества по практическим аспектам борьбы с терроризмом и экстремизмом, распространением и пропагандой радикальной идеологии, международной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием полученных преступным путем доходов.
"Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", - отмечается в сообщении.
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