https://ria.ru/20230726/sotrudnichestvo-1886470960.html

Россия и Мозамбик усилят сотрудничество по силовой линии

Россия и Мозамбик усилят сотрудничество по силовой линии - РИА Новости, 26.07.2023

Россия и Мозамбик усилят сотрудничество по силовой линии

Россия и Мозамбик усилят двустороннее сотрудничество по линии своих советов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов - об этом речь шла в среду на... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:29

2023-07-26T19:29

2023-07-26T19:29

россия

мозамбик

николай патрушев

мапуту

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия и Мозамбик усилят двустороннее сотрудничество по линии своих советов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов - об этом речь шла в среду на мероприятиях с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в мозамбикской столице Мапуту. В Мапуту состоялись российско-мозамбикские консультации по безопасности, которые провели Патрушев и министр внутренних дел Мозамбика Арсения Массинге с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Также состоялась рабочая встреча Патрушева с директором службы информации и государственной безопасности Мозамбика Бернарду Лидимбой. "В ходе проведенных встреч и консультаций состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной безопасности. Подробно обсуждены вопросы активизации взаимодействия по линии советов безопасности, а также правоохранительных органов и спецслужб двух стран", - говорится в сообщении. Отдельное внимание уделено углублению сотрудничества по практическим аспектам борьбы с терроризмом и экстремизмом, распространением и пропагандой радикальной идеологии, международной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием полученных преступным путем доходов. "Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

россия

мозамбик

мапуту

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россия, мозамбик, николай патрушев, мапуту, в мире