https://ria.ru/20230726/sobyanin-1886370585.html
Собянин поблагодарил москвичей, записавшихся на службу по контракту
Собянин поблагодарил москвичей, записавшихся на службу по контракту - РИА Новости, 26.07.2023
Собянин поблагодарил москвичей, записавшихся на службу по контракту
Десять тысяч москвичей записались на службу в зону спецоперации по контракту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения единого пункта отбора на... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:46
2023-07-26T13:46
2023-07-26T13:46
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Десять тысяч москвичей записались на службу в зону спецоперации по контракту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения единого пункта отбора на военную службу по контракту, в ходе которого он также осмотрел строящееся здание объединенного военного комиссариата Москвы по Северо-Восточному административного округу. "Хотел бы поблагодарить тебя и ребят за то, что идете на службу по контракту. Уже 10 тыс. москвичей записалось, в СВО еще воюет около 20 тыс. мобилизованных. Хотел поблагодарить всех за такой выбор и самоотверженную работу. Спасибо", - сказал Собянин во время общения с записавшимися на военную службу москвичами. Он также поздравил одного из участников СВО с присвоением звания лейтенанта и подарил ему свое личное оружие. "Хотел от себя еще лично сделать подарок. Это мое личное оружие, я переоформил его на тебя. Пусть оно принесет тебе удачу, пистолет Ярыгина. Удачи вам, ребят, спасибо", - добавил мэр. Также мэр осмотрел ход строительства нового здания объединенного военного комиссариата Москвы по Северо-Восточному административного округу. Как сообщил мэру военный комиссар Максим Локтев, новое здание объединит три военкомата. Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, строительство 9-этажного здания военкомата было начато в июне 2023 года. В здании объединенного военкомата по СВАО будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военный комиссариаты. Завершить строительство нового здания военкомата на улице Яблочкова планируется весной 2024 года. Единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886093955.html
https://ria.ru/20230708/shoygu-1882929692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Собянин поблагодарил москвичей, записавшихся на службу по контракту
Собянин пообщался с контрактниками в едином пункте отбора на военную службу
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Десять тысяч москвичей записались на службу в зону спецоперации по контракту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения единого пункта отбора на военную службу по контракту, в ходе которого он также осмотрел строящееся здание объединенного военного комиссариата Москвы по Северо-Восточному административного округу.
"Хотел бы поблагодарить тебя и ребят за то, что идете на службу по контракту. Уже 10 тыс. москвичей записалось, в СВО еще воюет около 20 тыс. мобилизованных. Хотел поблагодарить всех за такой выбор и самоотверженную работу. Спасибо", - сказал Собянин во время общения с записавшимися на военную службу москвичами.
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Он также поздравил одного из участников СВО с присвоением звания лейтенанта и подарил ему свое личное оружие.
"Хотел от себя еще лично сделать подарок. Это мое личное оружие, я переоформил его на тебя. Пусть оно принесет тебе удачу, пистолет Ярыгина. Удачи вам, ребят, спасибо", - добавил мэр.
Также мэр осмотрел ход строительства нового здания объединенного военного комиссариата Москвы по Северо-Восточному административного округу.
Как сообщил мэру военный комиссар Максим Локтев, новое здание объединит три военкомата.
Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, строительство 9-этажного здания военкомата было начато в июне 2023 года. В здании объединенного военкомата по СВАО будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военный комиссариаты.
Завершить строительство нового здания военкомата на улице Яблочкова планируется весной 2024 года.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля 2023 года.
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