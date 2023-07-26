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Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/shpionazh-1886451185.html
Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений
Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений - РИА Новости, 26.07.2023
Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений
Верховный суд ДНР приговорил жителя Донецка к четырем годам лишения свободы за сбор и передачу сведений военного характера в пользу службы безопасности Украины, РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:55
2023-07-26T17:55
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил жителя Донецка к четырем годам лишения свободы за сбор и передачу сведений военного характера в пользу службы безопасности Украины, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем телеграм-канале. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя города Донецк Валерия Малойвана. Он признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). ... Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Малойвана к четырем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении штаба. Суд установил, что Малойван в период с 2016 по 2019 годы по заказу СБУ собирал сведения военного характера, которые опубликовывал в социальных сетях. Отмечается, что таким образом, он разглашал информацию, подрывающую безопасность ДНР. Кроме того, осужденный размещал публикации с призывом к уничтожению ДНР. К основному приговору суд на один год лишил Малойвана права публиковать и осуществлять публичные обсуждения в СМИ и интернете.
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безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений

Суд приговорил жителя Донецка Малойвана к четырем годам за передачу СБУ военных сведений

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил жителя Донецка к четырем годам лишения свободы за сбор и передачу сведений военного характера в пользу службы безопасности Украины, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем телеграм-канале.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя города Донецк Валерия Малойвана. Он признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). ... Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Малойвана к четырем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении штаба.
Суд установил, что Малойван в период с 2016 по 2019 годы по заказу СБУ собирал сведения военного характера, которые опубликовывал в социальных сетях. Отмечается, что таким образом, он разглашал информацию, подрывающую безопасность ДНР. Кроме того, осужденный размещал публикации с призывом к уничтожению ДНР.
К основному приговору суд на один год лишил Малойвана права публиковать и осуществлять публичные обсуждения в СМИ и интернете.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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