https://ria.ru/20230726/shpionazh-1886451185.html
Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений
Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений - РИА Новости, 26.07.2023
Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений
Верховный суд ДНР приговорил жителя Донецка к четырем годам лишения свободы за сбор и передачу сведений военного характера в пользу службы безопасности Украины, РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:55
2023-07-26T17:55
2023-07-26T17:55
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил жителя Донецка к четырем годам лишения свободы за сбор и передачу сведений военного характера в пользу службы безопасности Украины, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем телеграм-канале. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя города Донецк Валерия Малойвана. Он признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). ... Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Малойвана к четырем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении штаба. Суд установил, что Малойван в период с 2016 по 2019 годы по заказу СБУ собирал сведения военного характера, которые опубликовывал в социальных сетях. Отмечается, что таким образом, он разглашал информацию, подрывающую безопасность ДНР. Кроме того, осужденный размещал публикации с призывом к уничтожению ДНР. К основному приговору суд на один год лишил Малойвана права публиковать и осуществлять публичные обсуждения в СМИ и интернете.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883928409.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений
Суд приговорил жителя Донецка Малойвана к четырем годам за передачу СБУ военных сведений