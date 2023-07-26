https://ria.ru/20230726/shpionazh-1886451185.html

Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений

Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений - РИА Новости, 26.07.2023

Жителю Донецка дали четыре года колонии за передачу СБУ военных сведений

Верховный суд ДНР приговорил жителя Донецка к четырем годам лишения свободы за сбор и передачу сведений военного характера в пользу службы безопасности Украины, РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:55

2023-07-26T17:55

2023-07-26T17:55

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

украина

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил жителя Донецка к четырем годам лишения свободы за сбор и передачу сведений военного характера в пользу службы безопасности Украины, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем телеграм-канале. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя города Донецк Валерия Малойвана. Он признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). ... Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Малойвана к четырем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении штаба. Суд установил, что Малойван в период с 2016 по 2019 годы по заказу СБУ собирал сведения военного характера, которые опубликовывал в социальных сетях. Отмечается, что таким образом, он разглашал информацию, подрывающую безопасность ДНР. Кроме того, осужденный размещал публикации с призывом к уничтожению ДНР. К основному приговору суд на один год лишил Малойвана права публиковать и осуществлять публичные обсуждения в СМИ и интернете.

https://ria.ru/20230713/ukraina-1883928409.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр