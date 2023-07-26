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Губернатор Азаров оценил готовность новой школы в Самарской области - РИА Новости, 26.07.2023
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20:09 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/shkola-1886478364.html
Губернатор Азаров оценил готовность новой школы в Самарской области
Губернатор Азаров оценил готовность новой школы в Самарской области - РИА Новости, 26.07.2023
Губернатор Азаров оценил готовность новой школы в Самарской области
Глава Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочий поездки оценил готовность нового корпуса школы на 1,5 тысячи мест, расположенной в микрорайоне "Южный... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:09
2023-07-26T20:09
самарская область
дмитрий азаров
самара
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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Глава Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочий поездки оценил готовность нового корпуса школы на 1,5 тысячи мест, расположенной в микрорайоне "Южный город" в пригороде Самары, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона в среду проинспектировал объект совместно с гендиректором ПроШколы, исполнительным директором Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алисой Денисовой и директором образовательного центра "Южный город" Владимиром Кильдюшкиным. На данный момент школа полностью готова, идет оснащение классов современной мебелью и оборудованием. В новом корпусе 68 учебных кабинетов, в том числе профильные классы физики, химии, биологии, информатики, а также четыре кабинета технологии: деревообработка, металлообработка, кулинария и швейная мастерская. Есть три спортзала, две столовых, актовый зал, конференц-залы, зоны для проектной деятельности, медицинский блок и многое другое. Строительство объекта проходило в рамках государственно-частного партнерства по нацпроекту "Образование". Стоимость создания объекта – 1,7 миллиарда рублей, пояснили в пресс-службе. "Замечательная школа. Проект региональный - его с удовольствием берут на вооружение другие субъекты РФ. Мы еще раз убедились в его функциональности и использования площадей для образовательных целей, комфортности, оптимальности с точки зрения цены и качества. Здесь приняты все решения, которые позволяют вести образовательный процесс буквально в каждом помещении, даже в холлах школы тоже предусмотрены возможности получать новые знания", - сказал Азаров, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин отметил, что в ближайшие недели корпус будет введен в эксплуатацию. Все классы уже сформированы. Штат учителей укомплектован на 95%. С 1 сентября начнется образовательный процесс. "Третий корпус построен по типовому проекту, как и первые два корпуса. Но здесь есть новые дизайнерские решения, другое оснащение, в том числе профильных кабинетов. Это оборудование по последнему слову техники", - цитирует пресс-служба Кильдюшкина. Денисова в ходе осмотра объекта отметила, что программа ПроШколы "запустила" рынок государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере строительства школ для многих регионов. "Но Самарская область уже на момент 2020 года была лидером страны по развитию ГЧП, и для нас регион стал самым крупным партнером по объему инвестиций. К 2024 году на территории Самарской области компания построит по концессии шесть школ на 5575 мест. Мы видим, сколько усилий прикладывают коллеги, для того чтобы инвестиционный потенциал Самарской области раскрывался. Поэтому смело идем в еще более амбициозные проекты", – привели в пресс-службе слова Денисовой.
https://radiosputnik.ria.ru/20230718/samara-1884861410.html
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самарская область, дмитрий азаров, самара
Самарская область, Дмитрий Азаров, Самара

Губернатор Азаров оценил готовность новой школы в Самарской области

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиНовый корпус школы в микрорайоне "Южный город" в пригороде Самары
Новый корпус школы в микрорайоне Южный город в пригороде Самары - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Новый корпус школы в микрорайоне "Южный город" в пригороде Самары
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Глава Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочий поездки оценил готовность нового корпуса школы на 1,5 тысячи мест, расположенной в микрорайоне "Южный город" в пригороде Самары, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона в среду проинспектировал объект совместно с гендиректором ПроШколы, исполнительным директором Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алисой Денисовой и директором образовательного центра "Южный город" Владимиром Кильдюшкиным.
На данный момент школа полностью готова, идет оснащение классов современной мебелью и оборудованием. В новом корпусе 68 учебных кабинетов, в том числе профильные классы физики, химии, биологии, информатики, а также четыре кабинета технологии: деревообработка, металлообработка, кулинария и швейная мастерская. Есть три спортзала, две столовых, актовый зал, конференц-залы, зоны для проектной деятельности, медицинский блок и многое другое. Строительство объекта проходило в рамках государственно-частного партнерства по нацпроекту "Образование". Стоимость создания объекта – 1,7 миллиарда рублей, пояснили в пресс-службе.
"Замечательная школа. Проект региональный - его с удовольствием берут на вооружение другие субъекты РФ. Мы еще раз убедились в его функциональности и использования площадей для образовательных целей, комфортности, оптимальности с точки зрения цены и качества. Здесь приняты все решения, которые позволяют вести образовательный процесс буквально в каждом помещении, даже в холлах школы тоже предусмотрены возможности получать новые знания", - сказал Азаров, слова которого привели в пресс-службе.
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В свою очередь, директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин отметил, что в ближайшие недели корпус будет введен в эксплуатацию. Все классы уже сформированы. Штат учителей укомплектован на 95%. С 1 сентября начнется образовательный процесс.
"Третий корпус построен по типовому проекту, как и первые два корпуса. Но здесь есть новые дизайнерские решения, другое оснащение, в том числе профильных кабинетов. Это оборудование по последнему слову техники", - цитирует пресс-служба Кильдюшкина.
Денисова в ходе осмотра объекта отметила, что программа ПроШколы "запустила" рынок государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере строительства школ для многих регионов.
"Но Самарская область уже на момент 2020 года была лидером страны по развитию ГЧП, и для нас регион стал самым крупным партнером по объему инвестиций. К 2024 году на территории Самарской области компания построит по концессии шесть школ на 5575 мест. Мы видим, сколько усилий прикладывают коллеги, для того чтобы инвестиционный потенциал Самарской области раскрывался. Поэтому смело идем в еще более амбициозные проекты", – привели в пресс-службе слова Денисовой.
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