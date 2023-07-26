https://ria.ru/20230726/s7-1886390975.html

S7 опровергла сообщения о тревоге в Саратове из-за отказа авиадвигателей

S7 опровергла сообщения о тревоге в Саратове из-за отказа авиадвигателей - РИА Новости, 26.07.2023

S7 опровергла сообщения о тревоге в Саратове из-за отказа авиадвигателей

Информация об отказе двух двигателей самолёта S7 и объявлении тревоги в аэропорту Саратова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:40

2023-07-26T14:40

2023-07-26T14:40

происшествия

саратов

москва

s7 airlines

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Информация об отказе двух двигателей самолёта S7 и объявлении тревоги в аэропорту Саратова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Ранее появившаяся в СМИ информация об отказе двух двигателей и объявлении тревоги в аэропорту Саратова не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Как уточняется, 24 июля рейс S7 1236 вылетел из Саратова в Москву с шестичасовой задержкой в 20:42 по местному времени. "Задержка рейса связана с ожиданием технических специалистов из Москвы для дополнительного осмотра воздушного судна и устранения технической неисправности, обнаруженной во время подготовки к вылету. По прибытии технические специалисты оперативно провели осмотр самолета и подтвердили его исправность. Воздушное судно было допущено до выполнения полета", - сказали в пресс-службе. Во время ожидания пассажирам предлагались прохладительные напитки и горячее питание.

https://ria.ru/20230725/boeing-1886208415.html

саратов

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратов, москва, s7 airlines