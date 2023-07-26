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В Туве нашли вещи пропавшего ребенка - РИА Новости, 26.07.2023
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17:20 26.07.2023 (обновлено: 17:33 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/rebenok-1886440898.html
В Туве нашли вещи пропавшего ребенка
В Туве нашли вещи пропавшего ребенка - РИА Новости, 26.07.2023
В Туве нашли вещи пропавшего ребенка
Поисковики обнаружили у ручья в 700 метрах от дома вещи пропавшего четырехлетнего Начына Сата из села Хайыракан в Туве, сообщает правительство республики в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:20
2023-07-26T17:33
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Поисковики обнаружили у ручья в 700 метрах от дома вещи пропавшего четырехлетнего Начына Сата из села Хайыракан в Туве, сообщает правительство республики в среду. Ранее СУСК в Туве сообщил, что во вторник около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома в селе Хайыракан. За ним присматривал родственник, работавший по хозяйству, но в итоге недоглядевший. Самостоятельные поиски результатов не дали, к розыску подключилась полиция, кинологи, следствие и МЧС. Развернут координационный штаб, поиски ведут почти 400 человек и более 30 единиц техники. "По последним данным, в 700 метрах от дома, из которого вышел мальчик, у ручья обнаружены детские вещи, в которых в этот день был ребенок", - говорится в сообщении. Вице-премьер правительства Тувы Орлан Сарыглар сообщил на своей странице в социальных сетях, что держит поисковую операцию на контроле - для незамедлительной помощи оперативным службам при любом запросе с их стороны. "Для поисковых работ районное управление образования выделило 13 машин и автобусов, на базе Хайыраканской школы организован пункт горячего питания для поисковых отрядов. Все делается для того, чтобы помочь в поисках. Мы все очень надеемся на лучшее", - написал вице-премьер. Отмечается, что мальчик воспитывается в полной, благополучной семье. Семья не состоит на учете в надзорных органах. В пресс-службе правительства просят всех, кто располагает любой информацией о возможном местонахождении Начына просят сообщить о ней по телефонам: 112, ЕДДС: 8-901-677-1722, пункт полиции: 8 (39422) 9-39-64.
https://ria.ru/20230726/krasnodar-1886390482.html
https://ria.ru/20230723/poiski-1885813672.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Тыва
В Туве нашли вещи пропавшего ребенка

Вещи пропавшего в Туве четырехлетнего ребенка нашли у ручья в семистах метрах от дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Поисковики обнаружили у ручья в 700 метрах от дома вещи пропавшего четырехлетнего Начына Сата из села Хайыракан в Туве, сообщает правительство республики в среду.
Ранее СУСК в Туве сообщил, что во вторник около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома в селе Хайыракан. За ним присматривал родственник, работавший по хозяйству, но в итоге недоглядевший.
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Самостоятельные поиски результатов не дали, к розыску подключилась полиция, кинологи, следствие и МЧС. Развернут координационный штаб, поиски ведут почти 400 человек и более 30 единиц техники.
"По последним данным, в 700 метрах от дома, из которого вышел мальчик, у ручья обнаружены детские вещи, в которых в этот день был ребенок", - говорится в сообщении.
Вице-премьер правительства Тувы Орлан Сарыглар сообщил на своей странице в социальных сетях, что держит поисковую операцию на контроле - для незамедлительной помощи оперативным службам при любом запросе с их стороны.
"Для поисковых работ районное управление образования выделило 13 машин и автобусов, на базе Хайыраканской школы организован пункт горячего питания для поисковых отрядов. Все делается для того, чтобы помочь в поисках. Мы все очень надеемся на лучшее", - написал вице-премьер.
Отмечается, что мальчик воспитывается в полной, благополучной семье. Семья не состоит на учете в надзорных органах.
В пресс-службе правительства просят всех, кто располагает любой информацией о возможном местонахождении Начына просят сообщить о ней по телефонам: 112, ЕДДС: 8-901-677-1722, пункт полиции: 8 (39422) 9-39-64.
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