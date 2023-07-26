https://ria.ru/20230726/rebenok-1886440898.html

В Туве нашли вещи пропавшего ребенка

В Туве нашли вещи пропавшего ребенка - РИА Новости, 26.07.2023

В Туве нашли вещи пропавшего ребенка

Поисковики обнаружили у ручья в 700 метрах от дома вещи пропавшего четырехлетнего Начына Сата из села Хайыракан в Туве, сообщает правительство республики в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:20

2023-07-26T17:20

2023-07-26T17:33

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Поисковики обнаружили у ручья в 700 метрах от дома вещи пропавшего четырехлетнего Начына Сата из села Хайыракан в Туве, сообщает правительство республики в среду. Ранее СУСК в Туве сообщил, что во вторник около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома в селе Хайыракан. За ним присматривал родственник, работавший по хозяйству, но в итоге недоглядевший. Самостоятельные поиски результатов не дали, к розыску подключилась полиция, кинологи, следствие и МЧС. Развернут координационный штаб, поиски ведут почти 400 человек и более 30 единиц техники. "По последним данным, в 700 метрах от дома, из которого вышел мальчик, у ручья обнаружены детские вещи, в которых в этот день был ребенок", - говорится в сообщении. Вице-премьер правительства Тувы Орлан Сарыглар сообщил на своей странице в социальных сетях, что держит поисковую операцию на контроле - для незамедлительной помощи оперативным службам при любом запросе с их стороны. "Для поисковых работ районное управление образования выделило 13 машин и автобусов, на базе Хайыраканской школы организован пункт горячего питания для поисковых отрядов. Все делается для того, чтобы помочь в поисках. Мы все очень надеемся на лучшее", - написал вице-премьер. Отмечается, что мальчик воспитывается в полной, благополучной семье. Семья не состоит на учете в надзорных органах. В пресс-службе правительства просят всех, кто располагает любой информацией о возможном местонахождении Начына просят сообщить о ней по телефонам: 112, ЕДДС: 8-901-677-1722, пункт полиции: 8 (39422) 9-39-64.

https://ria.ru/20230726/krasnodar-1886390482.html

https://ria.ru/20230723/poiski-1885813672.html

республика тыва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва