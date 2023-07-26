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В Туве пропал четырехлетний ребенок - РИА Новости, 26.07.2023
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08:34 26.07.2023 (обновлено: 09:18 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/rebenok-1886298137.html
В Туве пропал четырехлетний ребенок
В Туве пропал четырехлетний ребенок - РИА Новости, 26.07.2023
В Туве пропал четырехлетний ребенок
Следователи выясняют обстоятельства исчезновения четырехлетнего мальчика в Дзун-Хемчикском районе Тувы, сообщило в Telegram-канале региональное управление СК. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:34
2023-07-26T09:18
происшествия
дзун-хемчикский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства исчезновения четырехлетнего мальчика в Дзун-Хемчикском районе Тувы, сообщило в Telegram-канале региональное управление СК. Информация о пропаже ребенка поступила в полицию накануне поздно вечером. &quot;Установлено, что 25 июля около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома по ул. Сата Чудуймаа села Хайыракан. Присматривавший за ним родственник занимался по хозяйству, после чего обнаружил отсутствие ребенка. До 23 часов самостоятельные поиски не дали положительных результатов, в связи с чем родственники обратились в правоохранительные органы&quot;, — говорится в релизе.Следователи осматривают территорию, опрашивают местных жителей. Организованы поиски ребенка с участием кинологов. В МЧС Тувы добавили, что на поиски выдвинулась аэромобильная группировка из 19 человек.
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дзун-хемчикский район
республика тыва
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происшествия, дзун-хемчикский район, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва
Происшествия, Дзун-Хемчикский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Тыва
В Туве пропал четырехлетний ребенок

В Туве четырехлетний ребенок пропал из двора частного дома

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства исчезновения четырехлетнего мальчика в Дзун-Хемчикском районе Тувы, сообщило в Telegram-канале региональное управление СК.
Информация о пропаже ребенка поступила в полицию накануне поздно вечером.
«

"Установлено, что 25 июля около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома по ул. Сата Чудуймаа села Хайыракан. Присматривавший за ним родственник занимался по хозяйству, после чего обнаружил отсутствие ребенка. До 23 часов самостоятельные поиски не дали положительных результатов, в связи с чем родственники обратились в правоохранительные органы", — говорится в релизе.

Следователи осматривают территорию, опрашивают местных жителей. Организованы поиски ребенка с участием кинологов.
В МЧС Тувы добавили, что на поиски выдвинулась аэромобильная группировка из 19 человек.
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ПроисшествияДзун-Хемчикский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика Тыва
 
 
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