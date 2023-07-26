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Дети участников СВО путешествуют по Тюменской области, Югре и Ямалу - РИА Новости, 26.07.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
22:53 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/puteshestvie-1886498488.html
Дети участников СВО путешествуют по Тюменской области, Югре и Ямалу
Дети участников СВО путешествуют по Тюменской области, Югре и Ямалу - РИА Новости, 26.07.2023
Дети участников СВО путешествуют по Тюменской области, Югре и Ямалу
Дети участников специальной военной операции, а также ребята из многодетных семей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T22:53
2023-07-26T22:53
тюменская область
тюменская область
когалым
ноябрьск
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции, а также ребята из многодетных семей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов путешествуют между регионами, сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Уже 300 ребятишек за первые два месяца летних каникул проехали по нашим туристическим маршрутам. Юные тюменцы побывали в Когалыме и Ноябрьске, а югорчане и ямальцы - в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Увидели много интересного", – отметил в посте Моор. Глава региона напомнил, что в марте предложил организовать туристические поездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей военнослужащих, чтобы они могли познакомиться с достопримечательностями, историей и природой регионов. "Приятно, что наша инициатива, предложенная в марте, нашла поддержку среди тюменских, югорских и ямальских депутатов и успешно воплощается в жизнь", - подчеркнул Моор.
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тюменская область, когалым, ноябрьск, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Когалым, Ноябрьск, Александр Моор
Дети участников СВО путешествуют по Тюменской области, Югре и Ямалу

Дети участников СВО и из многодетных семей путешествуют по Тюменской области, Югре и Ямалу

© Фото : Кирилл СыропятовЮгра. Вид с вертолета
Югра. Вид с вертолета - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : Кирилл Сыропятов
Югра. Вид с вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции, а также ребята из многодетных семей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов путешествуют между регионами, сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Уже 300 ребятишек за первые два месяца летних каникул проехали по нашим туристическим маршрутам. Юные тюменцы побывали в Когалыме и Ноябрьске, а югорчане и ямальцы - в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Увидели много интересного", – отметил в посте Моор.
Глава региона напомнил, что в марте предложил организовать туристические поездки по Уральскому федеральному округу для детей из семей военнослужащих, чтобы они могли познакомиться с достопримечательностями, историей и природой регионов. "Приятно, что наша инициатива, предложенная в марте, нашла поддержку среди тюменских, югорских и ямальских депутатов и успешно воплощается в жизнь", - подчеркнул Моор.
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Тюменская областьТюменская областьКогалымНоябрьскАлександр Моор
 
 
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