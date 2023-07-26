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ВС России за сутки поразили два пункта управления бригад украинской армии - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/punkty-1886404812.html
ВС России за сутки поразили два пункта управления бригад украинской армии
ВС России за сутки поразили два пункта управления бригад украинской армии - РИА Новости, 26.07.2023
ВС России за сутки поразили два пункта управления бригад украинской армии
Российские военные в течение суток поразили в ДНР два пункта управления бригад украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:30
2023-07-26T15:30
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили в ДНР два пункта управления бригад украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Ивановка и Новомихайловка Донецкой народной республики поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом за сутки нанесено поражение 104 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 128 районах, отмечает МО РФ. Кроме того, за сутки ПВО уничтожила семь реактивных снарядов HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow, плюс 13 дронов в различных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20230726/poteri-1886400811.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки поразили два пункта управления бригад украинской армии

ВС России за сутки нанесли поражение 104 артиллерийским подразделениям ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили в ДНР два пункта управления бригад украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Ивановка и Новомихайловка Донецкой народной республики поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом за сутки нанесено поражение 104 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 128 районах, отмечает МО РФ.
Кроме того, за сутки ПВО уничтожила семь реактивных снарядов HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow, плюс 13 дронов в различных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Танк Т-90М Прорыв на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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