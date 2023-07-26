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ВС России за сутки поразили два пункта управления бригад украинской армии

ВС России за сутки поразили два пункта управления бригад украинской армии - РИА Новости, 26.07.2023

ВС России за сутки поразили два пункта управления бригад украинской армии

Российские военные в течение суток поразили в ДНР два пункта управления бригад украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:30

2023-07-26T15:30

2023-07-26T15:30

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили в ДНР два пункта управления бригад украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Ивановка и Новомихайловка Донецкой народной республики поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом за сутки нанесено поражение 104 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 128 районах, отмечает МО РФ. Кроме того, за сутки ПВО уничтожила семь реактивных снарядов HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow, плюс 13 дронов в различных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.

https://ria.ru/20230726/poteri-1886400811.html

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)