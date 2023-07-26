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Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/punkt-1886415639.html
Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили огнем из миномета калибром 120 миллиметра наблюдательный пункт противника в районе Северска в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:09
2023-07-26T16:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили огнем из миномета калибром 120 миллиметра наблюдательный пункт противника в районе Северска в ДНР на артемовском направлении, кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости. "Во время воздушной разведки оператор дрона обнаружил наблюдательный пункт противника. Огонь открыл расчет 120-го миномета", - рассказал оператор дрона. Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что войска Украины на донецком направлении потеряли за сутки до 210 солдат и офицеров.
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Бойцы ЮВО огнем из миномета уничтожили опорный пункт противника на Артемовском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили огнем из миномета калибром 120 миллиметра наблюдательный пункт противника в районе Северска в ДНР на артемовском направлении, кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости.
"Во время воздушной разведки оператор дрона обнаружил наблюдательный пункт противника. Огонь открыл расчет 120-го миномета", - рассказал оператор дрона.
Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что войска Украины на донецком направлении потеряли за сутки до 210 солдат и офицеров.
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