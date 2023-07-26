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Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили огнем из миномета калибром 120 миллиметра наблюдательный пункт противника в районе Северска в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:09
2023-07-26T16:09
2023-07-26T16:09
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили огнем из миномета калибром 120 миллиметра наблюдательный пункт противника в районе Северска в ДНР на артемовском направлении, кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости. "Во время воздушной разведки оператор дрона обнаружил наблюдательный пункт противника. Огонь открыл расчет 120-го миномета", - рассказал оператор дрона. Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что войска Украины на донецком направлении потеряли за сутки до 210 солдат и офицеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы ЮВО огнем из миномета уничтожили опорный пункт противника на Артемовском направлении