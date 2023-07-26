https://ria.ru/20230726/punkt-1886415639.html

Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 26.07.2023

Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили огнем из миномета калибром 120 миллиметра наблюдательный пункт противника в районе Северска в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:09

2023-07-26T16:09

2023-07-26T16:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951613_0:31:2917:1671_1920x0_80_0_0_76b70e027b828b49a902b906aa5163d4.jpg

ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили огнем из миномета калибром 120 миллиметра наблюдательный пункт противника в районе Северска в ДНР на артемовском направлении, кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости. "Во время воздушной разведки оператор дрона обнаружил наблюдательный пункт противника. Огонь открыл расчет 120-го миномета", - рассказал оператор дрона. Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что войска Украины на донецком направлении потеряли за сутки до 210 солдат и офицеров.

https://ria.ru/20230726/poteri-1886401818.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность