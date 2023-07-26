https://ria.ru/20230726/proekt-1886280351.html

Кубанский проект по улучшению упаковки масла включили в базу лучших практик

Кубанский проект по улучшению упаковки масла включили в базу лучших практик - РИА Новости, 26.07.2023

Кубанский проект по улучшению упаковки масла включили в базу лучших практик

Программу, разработанную на предприятии "Тбилисский маслосырзавод" в Краснодарском крае, включили в федеральную базу "Лучших практик", технология позволяет на... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T00:24

2023-07-26T00:24

2023-07-26T06:27

краснодарский край

экономика

технологии

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Программу, разработанную на предприятии "Тбилисский маслосырзавод" в Краснодарском крае, включили в федеральную базу "Лучших практик", технология позволяет на треть сократить время упаковки сливочного масла, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Кубанский проект по улучшению процесса фасовки и упаковки сливочного масла включили в федеральную базу "Лучших практик". Эксперты Регионального центра компетенций внедрили бережливые технологии на предприятии "Тбилисский маслосырзавод", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках нацпроекта "Производительность труда" специалисты смогли на 31% увеличить выработку участка упаковки и на столько же сократить время протекания процесса. Эксперты разработали схему размещения полуфабриката в камере охлаждения с использованием стеллажей на колесах, эти меры помогут сократить простой оборудования и уровень брака. В зависимости от конструкции и частоты использования в каждой шоковой камере - своя схема. Определен и стандарт рабочего места на линии упаковки с указанием локации, где складировать запасы масла, добавляют в пресс-службе. "Тбилисский маслосырзавод" работает в крае с 1954 года. В национальном проекте "Производительность труда" участвуют более 270 кубанских организаций. Эксперты смогли добиться в ряде предприятий максимальных показателей – сократить время протекания процесса на 69%, уменьшить запасы в два раза, увеличить выработку на 350%. Присоединиться к нацпроекту могут компании пяти приоритетных отраслей экономики: транспорта, торговли, строительства, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

https://ria.ru/20230725/zavod-1886168773.html

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экономика, технологии, краснодарский край, россия