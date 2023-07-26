https://ria.ru/20230726/produkty-1886334393.html

Волгоградцы передали многодетной семье в ЛНР холодильник и продукты

Волгоградцы передали многодетной семье в ЛНР холодильник и продукты - РИА Новости, 26.07.2023

Волгоградцы передали многодетной семье в ЛНР холодильник и продукты

Волгоградское отделение Российского детского фонда приобрело для многодетной семьи из Станично-Луганского района ЛНР, у которой сгорел дом, холодильник и набор... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:41

2023-07-26T11:41

2023-07-26T11:41

надежные люди

луганская народная республика

волгоградская область

российский детский фонд

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ВОЛГОГРАД, 26 июл - РИА Новости. Волгоградское отделение Российского детского фонда приобрело для многодетной семьи из Станично-Луганского района ЛНР, у которой сгорел дом, холодильник и набор продуктов, сообщили журналистам в организации. "На днях долгожданную посылку получила многодетная семья Сухаревских, проживающая в... Станично-Луганском районе ЛНР. На собранные в регионе пожертвования благотворительная организация приобрела для мамы и четверых ее сыновей вместительный двухкамерный холодильник", - говорится в сообщении. Также организация передала семье несколько коробок с макаронами, печеньем, крупами и бытовой химией. По информации фонда, у Сухаревских в апреле прошлого года сгорел дом, местные власти предоставили им однокомнатную квартиру. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР . Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20230724/gumpomosch-1885954555.html

луганская народная республика

волгоградская область

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луганская народная республика, волгоградская область, российский детский фонд