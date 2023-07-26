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Волгоградцы передали многодетной семье в ЛНР холодильник и продукты - РИА Новости, 26.07.2023
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Надежные люди
 
11:41 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/produkty-1886334393.html
Волгоградцы передали многодетной семье в ЛНР холодильник и продукты
Волгоградцы передали многодетной семье в ЛНР холодильник и продукты - РИА Новости, 26.07.2023
Волгоградцы передали многодетной семье в ЛНР холодильник и продукты
Волгоградское отделение Российского детского фонда приобрело для многодетной семьи из Станично-Луганского района ЛНР, у которой сгорел дом, холодильник и набор... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:41
2023-07-26T11:41
надежные люди
луганская народная республика
волгоградская область
российский детский фонд
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ВОЛГОГРАД, 26 июл - РИА Новости. Волгоградское отделение Российского детского фонда приобрело для многодетной семьи из Станично-Луганского района ЛНР, у которой сгорел дом, холодильник и набор продуктов, сообщили журналистам в организации. "На днях долгожданную посылку получила многодетная семья Сухаревских, проживающая в... Станично-Луганском районе ЛНР. На собранные в регионе пожертвования благотворительная организация приобрела для мамы и четверых ее сыновей вместительный двухкамерный холодильник", - говорится в сообщении. Также организация передала семье несколько коробок с макаронами, печеньем, крупами и бытовой химией. По информации фонда, у Сухаревских в апреле прошлого года сгорел дом, местные власти предоставили им однокомнатную квартиру. Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР . Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве.
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луганская народная республика, волгоградская область, российский детский фонд
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Волгоградская область, Российский детский фонд
Волгоградцы передали многодетной семье в ЛНР холодильник и продукты

Волгоградцы передали семье из Станично-Луганского района ЛНР холодильник и продукты

© Фото Волгоградского отделения Российского детского фондаВолгоградцы передали многодетной семье в ЛНР холодильник и продукты
Волгоградцы передали многодетной семье в ЛНР холодильник и продукты
© Фото Волгоградского отделения Российского детского фонда
Волгоградцы передали многодетной семье в ЛНР холодильник и продукты
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 26 июл - РИА Новости. Волгоградское отделение Российского детского фонда приобрело для многодетной семьи из Станично-Луганского района ЛНР, у которой сгорел дом, холодильник и набор продуктов, сообщили журналистам в организации.
«
"На днях долгожданную посылку получила многодетная семья Сухаревских, проживающая в... Станично-Луганском районе ЛНР. На собранные в регионе пожертвования благотворительная организация приобрела для мамы и четверых ее сыновей вместительный двухкамерный холодильник", - говорится в сообщении.
Также организация передала семье несколько коробок с макаронами, печеньем, крупами и бытовой химией.
По информации фонда, у Сухаревских в апреле прошлого года сгорел дом, местные власти предоставили им однокомнатную квартиру.
Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР . Между регионами в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве.
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Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаВолгоградская областьРоссийский детский фонд
 
 
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