https://ria.ru/20230726/priangare-1886423832.html

Четыре образовательных кластера создают в Приангарье по федпроекту

Четыре образовательных кластера создают в Приангарье по федпроекту - РИА Новости, 26.07.2023

Четыре образовательных кластера создают в Приангарье по федпроекту

В Иркутской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет" создаются кластеры по отраслям "Педагогика", "Правоохранительная сфера и управление",... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:34

2023-07-26T16:34

2023-07-26T16:34

иркутская область

образование - общество

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 26 июл - РИА Новости. В Иркутской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет" создаются кластеры по отраслям "Педагогика", "Правоохранительная сфера и управление", "Туризм и сфера услуг", "Клиническая и профилактическая медицина", сообщает пресс-служба правительства региона. В правительстве Иркутской области состоялось подписание соглашений о партнерстве по созданию и развитию четырех кластеров среднего профессионального образования. "В 2024 году в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в Приангарье будут созданы кластеры по отраслям: "Педагогика", "Правоохранительная сфера и управление", "Туризм и сфера услуг", "Клиническая и профилактическая медицина". Базовыми площадками станут Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса, Черемховский педагогический колледж, Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма, Иркутский базовый медицинский колледж", - говорится в сообщении. Эти профессиональные организации вошли в число победителей конкурса Минпросвещения России в 2024 году. Трем из них будет предоставлен грант в размере 60,5 миллиона рублей на приобретение оборудования и программного обеспечения. Байкальскому техникуму отраслевых технологий и сервиса на развитие материально-технической базы направят 70 миллионов рублей. С 1 сентября 2024 года в этих образовательных организациях стартует обучение по направлениям "Дошкольное образование", "Преподавание в начальных классах", "Педагогика дополнительного образования", "Банковское дело", "Делопроизводитель", "Лечебной дело", "Акушерское дело", "Фармация", "Сестринское дело", "Туризм и гостеприимство". По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, плюсы участия в федеральном проекте "Профессионалитет" очевидны. Это не просто подготовка необходимых кадров, это также прочное усиление экономики региона. Приангарье и в дальнейшем будет участвовать в федеральном проекте по созданию образовательно-производственных центров подготовки кадров для железнодорожной, строительной и горнодобывающей отраслей.

https://ria.ru/20230721/studenty-1885411181.html

https://ria.ru/20230720/uchilische-1885257183.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

образование - общество, игорь кобзев